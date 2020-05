Cómo limitar en Twitter quién puede contestar a tus tuits

Elegir a aquellos que pueden responder a tus tuits: esta era una de las peticiones más usuales de los usuarios de Twitter. Una medida que esta herramienta anunció que implementaría a comienzos de este año y que por fin puedes usar. Ya es posible publicar un tuit en tu muro de forma pública pero eligiendo quienes van a poder contestar a esa conversación.

Los creadores de esta herramienta anunciaron con esta medida que su objetivo era crear “una nueva forma de tener una conversación con exactamente quien tú quieres (…). Con este experimento, que permite a las personas decidir quién puede responder, nuestro objetivo es aprender si podemos mejorar la calidad de las conversaciones e iterar en este espacio.

Hasta el momento, las únicas maneras de evitar que alguien contestara a lo que publicabas en Twitter eran o bien tener la cuenta en modo privado o, como mucho, ocultar las respuestas que no te gustasen o interesasen, pero esta última opción no servía de mucho ya que actualmente cualquiera puede chequear las respuestas ocultas.

QUÉ PASOS DEBEMOS DAR

¿Cómo se hace? Escribe un tuit y menciona en él a la gente con la que quieres hablar, haz clic en la configuración que aparece abajo y elige quién puede responder a dicho tuit: todos, la gente que sigues o solo los que has mencionado en él. Cualquiera podrá ver, retuitear -con o sin comentario- y dar a ‘Me gusta’ a tu mensaje pero solo aquellos que tú hayas decidido podrán continuar con la conversación.

Testing, testing...



A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT