El 'Día del Orgullo Friki' inunda Twitter: ¿por qué se celebra cada 25 de mayo?

Actualizada 25/05/2020 a las 10:28

Cada año, los fans de películas y sagas cinematográficas como 'Star Wars' o 'El Señor de los Anillos', series como 'Juego de tronos' o 'The BigBang Theory', del mundo de los videojuegos, los cómics, etc., salen a la calle para celebra el Día del Orgullo Friki, pero este año, debido a la crisis sanitaria, las redes se han convertido en el escenario principal de celebración.

Twitter, sobre todo, se ha llenado de memes y mensajes desde primera hora de este 25 de mayo y lo que quizá muchos no sepan es por qué se celebra precisamente en esta fecha. Hagamos un poco de memoria.

La fecha no está elegida al azar, ya que otro 25 de mayo, pero de 1977 se estrenó en los cines 'Una nueva esperanza', la primera entrega de la saga Star Wars. Fue ese día el escogido por razones obvias por los frikis españoles para exhibir sin pudor ni vergüenza su devoción por películas, libros, series, videojuegos...



Movilizados desde la web oficial y ahora también desde las redes sociales cada año desde 2006 en varias ciudades españolas los frikis organizan diversas actividades (pases de películas, muestras, coloquios, exhibiciones, desfiles, etc.) para festejar una celebración que hace años ya rebasó las fronteras de nuestro país. No obstante, la comunidad friki ha lanzado un manifiesto este 2020 animando a todo el mundo a celebrar el Día del Orgullo Friki en unas condiciones tan excepcionales:



"En su preciado y valorado mundo de fantasía, el quedarse en casa es una virtud, animan a todo el mundo a hacerlo para proteger a toda la humanidad, a usar la mascarilla, como si de una película de Shyamalan se tratase y dedican el Orgullo Friki 2020 a todos aquellos trabajadores que no han tenido más remedio que salir de casa estos días para mantenernos a salvo, a los que han tenido que cambiar su forma de trabajar para adaptarse a las circunstancias, a los padres que tienen que hacer malabares para ayudar a sus hijos con los deberes, y a los peques que han tenido que renunciar a los parques".



NO ES EL DÍA DE STAR WARS



Y aunque tenga su germen en la saga de George Lucas, curiosamente la celebración del Día del Orgullo Friki no coincide con el Día de Star Wars, que se celebra cada año el 4 de mayo. El motivo de esta fecha nada tiene que ver con cuestiones galácticas, sino más bien políticas. Y es que el Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el London Evening News del 4 de mayo de 1979.



Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el titular que hacía un juego de palabras con 'May the force be with you' ('Que la fuerza te acompañe'), frase emblemática en la saga, y el número cuatro.

A continuación, recogemos algunos de los tuits que está dejando el Día del Orgullo Friki 2020.

Hoy hace 43 años que, en una galaxia muy muy lejana, empezó todo. 43 años del estreno en EEUU de la mítica "Star Wars", "La guerra de la Galaxias", como la conocimos aquí. Por eso se celebra hoy el #DíaDelOrgulloFriki pic.twitter.com/ffoDuzJGTV — retrochenta (@retrochenta) May 25, 2020

#Undíacomohoy (1977) se estrenaba en Estados Unidos ‘La guerra de las galaxias’. En España nos la presentaron los mismísimos Carrie Fisher y Harrison Ford, en ‘Revista de cine’ https://t.co/bDETrdQOHp #FelizLunes #FelizSemana #DíaDelOrgulloFriki pic.twitter.com/eow8IMbQhB — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) May 25, 2020

Sabemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, por eso seguimos trabajando cualquier día, a cualquier hora, por la #ciberseguridad de tod@s.



¡¡¡Feliz #DiaDelOrgulloFriki!!! pic.twitter.com/46UBspwz0F — GDT Guardia Civil (@GDTGuardiaCivil) May 25, 2020

Tal día como hoy en 1977 se estrenó en EEUU Star Wars (ep. IV A New Hope)



Nada volvió a ser lo mismo en la galaxia #DiadelOrgulloFriki pic.twitter.com/eJA4XWofhZ — Fernando Ollero (@fopascual) May 25, 2020

Hoy se celebra el Día del Orgullo Friki,

Por qué precisamente se celebra este día? Hay dos razones que son las más importantes la primera es que un 25 de mayo de 1977 se estrenaba Star Wars Una Nueva Esperanza, #DiadelOrgulloFriki 1/2 pic.twitter.com/0cuBvnUHHZ — Santo Garcia (@Santo_) May 25, 2020

Te puede interesar