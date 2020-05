Facebook se suma al comercio digital: lanza sus tiendas online

El aumento de las compras online es un hecho y se trata de una práctica cada vez más extendida. Es por ello que muchas empresas ven en esta fórmula un filón donde aumentar su presencia o mediar para que otras obtengan también beneficio. Por ejemplo, Tiendas en Facebook es la nueva apuesta de la red social de Mark Zuckerberg. Un proyecto, tal y como explican sus creadores, cuyo principal objetivo es ayudar a pequeñas y medianas empresas que están pasando malos momentos y que pretenden trasladar su negocio al mundo online.

Esta nueva funcionalidad, apuntan, facilita a las empresas la creación de una única tienda online a la que los clientes pueden acceder tanto en Facebook como en Instagram.

Las empresas pueden elegir los productos que quieren presentar en el catálogo y luego personalizar el aspecto de su tienda con una imagen de portada y con los colores que mejor representen su marca.

Esto significa, señalan, “que cualquier vendedor, sin importar su tamaño o presupuesto, puede crear su negocio online y conectarse con sus clientes donde y cuando sea conveniente para ellos”, dicen.

