Calviño defiende que no hay razones de salud pública para cancelar el Mobile

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido este jueves que "no hay ninguna razón de salud pública que ponga en riesgo la celebración" del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que el miércoles fue cancelado ante el abandono de numerosas empresas participantes por la crisis del coronavirus.



En una entrevista en la COPE, Calviño ha subrayado que España ha seguido en todo momento las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y cuenta con "un sistema sanitario excelente", por lo que no hay motivos que pongan en riesgo eventos de este tipo.



La vicepresidente ha reconocido que la incertidumbre asociada a esta crisis sanitaria "está teniendo un impacto sobre determinadas decisiones" económicas, aunque es "demasiado pronto" para cuantificar su efecto sobre la economía española.



Con respecto a las previsiones macroeconómicas de invierno que publicará este jueves la Comisión Europea, Calviño ha adelantado que "están muy alineadas con la propia visión que tiene el Gobierno", que espera que la economía española crezca este año un 1,6%.



Calviño ha destacado la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública sin poner en riesgo el crecimiento y ha instado a valorar la evolución del empleo en función de la afiliación a la Seguridad Social y no de la tasa de paro, que se está viendo "muy influida" por el repunte de la población activa.

