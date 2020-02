Facebook, Rakuten y McAfee tampoco irán al Mobile, ya al borde de la cancelación

Actualizada 12/02/2020 a las 08:29

Se antoja difícil a estas alturas encontrar a alguien que manifieste al 100% que es buena idea mantener la celebración del Mobile World Congress (MWC). La deserción por el temor al coronavirus es tan profunda que los organizadores han sucumbido ante su resistencia y abordarán en una reunión el próximo viernes la posible cancelación. Y es que si la tensión no era suficiente para la GSMA, ahora China dice que el periodo de incubación del 2019-nCoV podría ser más largo de lo esperado: 24 días en vez de 14.



De esta manera, las nuevas y restrictivas medidas de la organización quedarían invalidadas. Poco después de que Sony -uno de los pesos pesados del congreso- decidiera no acudir al MWC, este martes fueron Facebook, el fabricante de chips Intel, la operadora de redes Cisco y la empresa china de telefonía Vivo los que hicieron lo propio. A última hora se les sumaron la empresa de seguridad informática McAfee, el operador de telefonía estadounidense Sprint e incluso la multinacional AT&T (según medios especializados y la agencia Bloomberg), por lo que las bajas superan ya de largo la veintena.



Además, el gigante de comercio electrónico japonés Rakuten, que este año irrumpirá en el sector de telefonía móvil, también ha anunciado su baja. La firma justificó su ausencia ante la necesidad de garantizar "la salud y la seguridad de los clientes, socios y empleados".



Rakuten han solicitado las licencias correspondientes para operar este año en telefonía móvil y espera lanzarse también servicios en 5G.



Otras operadoras como Telefónica, Vodafone o Deutsche Telekom se plantean también su participación en un certamen con cada vez menos protagonistas a falta de dos semanas y que, de celebrarse, perdería importancia.



Este martes también tuvo lugar la primera baja de una empresa española. La tecnológica aragonesa Telnet Redes Inteligentes da su negativa debido a la pandemia. Otras cancelaciones de las últimas horas son las de la compañía de conectividad móvil y tráfico de datos californiana Dali Wireless; la de la firma de tecnologías de vídeo Interdigital, con sede en Delaware, y la de la empresa de telecomunicaciones Iconectiv, de Nueva Jersey.



El clima está enrarecido por la "mala suerte" de la coincidencia del Mobile con el pico de infección del coronavirus. Y aunque la organización ha realizado un trabajo "muy profesional y serio" para que los expositores y visitantes tomen todas las medidas de precaución, es muy difícil controlar la sangría de empresas. Así lo explica Pedro Mier, presidente de Ametic, la patronal de la industria tecnológica, quien confía en que el evento "salga adelante" y no ve en el sector un ánimo de querer suspenderlo, aunque habrá que esperar a la decisión del viernes de la GSMA.



EL 10% DE LA SUPERFICIE



Las cancelaciones de empresas representan ya más del 10% de la superficie de la feria, que supera los 120.000 metros cuadrados. El evento tecnológico que sitúa a Barcelona como referencia tecnológica a nivel global no ha parado de crecer desde que en 2005 se celebrara su primera edición, genera un impacto económico de más de 400 millones de euros y provoca la creación de 12.000 empleos, según GMSA. En esta edición estaba prevista la presencia de 109.000 personas de casi doscientos países, pero ahora esos datos se tambalean. La presencia asiática ha aumentado hasta el 16%, según un informe publicado recientemente por los organizadores.



Samsung y Huawei están ahora en el punto de mira. Desde la compañía china aseguran continuar con normalidad e irán al MWC, donde cuentan con casi 7.000 metros cuadrados de expositor. También desde Samsung confirman que "todo sigue como estaba previsto" y acudirán a la cita de Barcelona, donde tienen contratado un espacio de 1.744 metros cuadrados. Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que la sanidad pública de España es de las "mejores del mundo" y transmitió un mensaje de "confianza".

