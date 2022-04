Semáforos siempre en verde: ¿cómo lo consigue Ford?

Ford está probado una tecnología de semáforos conectados que podrían ponerse en verde automáticamente para ofrecer rutas más rápidas a los vehículos de servicios de emergencia, tales como ambulancias, camiones de bomberos y coches policiales. Además reducen las posibilidades de accidente de estos vehículos cuando se saltan los semáforos en su afán por llegar lo antes posible al lugar requerido. La marca del óvalo no es la única que ha experimentado con esta iniciativa de la A la hora de atender una emergencia, la rapidez en la respuesta es clave para minimizar daños. Bien lo saben sanitarios, bomberos y policías, por ejemplo. El tráfico denso, los semáforos en rojo y los cruces de calles y avenidas suelen ser escollos en el camino.está probado una tecnología depara ofrecer rutas más rápidas a los vehículos de servicios de emergencia, tales como ambulancias, camiones de bomberos y coches policiales. Además reducen las posibilidades de accidente de estos vehículos cuando se saltan los semáforos en su afán por llegar lo antes posible al lugar requerido. La marca del óvalo no es la única que ha experimentado con esta iniciativa de la automoción También Audi la puso en marcha en las ciudades alemanas de Düsseldorf y Ingolstadt , con resultados exitosos.

tecnología C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything), una plataforma unificada que conecta los vehículos con la infraestructura de la carretera, otros vehículos y otros usuarios de la vía, informa la marca. En el caso de Ford, también se probó en Alemania , concretamente en Aachen. Se empleó una carretera con ocho semáforos consecutivos, y dos tramos con tres semáforos consecutivos a las afueras de la ciudad, todos ellos instalados por los socios del proyecto. La comunicación entre los vehículos y los semáforos es posible gracias a la, una plataforma unificada que conecta los vehículos con la infraestructura de la carretera, otros vehículos y otros usuarios de la vía, informa la marca.

Para la ocasión, el Ford Kuga Plug-In Hybrid fue el elegido como conejillo de indias. Equipado con unidades de a bordo (para comunicarse con la infraestructura) y hardware de control rápido (para ejecutar el software del prototipo en el vehículo), actuó como ambulancia. El vehículo de pruebas hizo una señal al semáforo para que éste se pusiera en verde. Una vez que el vehículo pasaba por el cruce, los semáforos volvían a funcionar de forma normal.

La respuesta cambia si la situación no es de emergencia, y se convierte en un tránsito cotidiano. En este caso, no se interfiere el semáforo, sino que el vehículo ya conoce previamente el tiempo restante para un cambio de color del semáforo, y adapta la velocidad automáticamente para que no haya que detener el coche. Se consigue con el Control de Crucero Adaptativo.