¿Quién dijo que las furgonetas no son atractivas? Basta un simple vistazo a la nueva Mercedes-Benz EQT Concept para romper viejos tabús. Bien es cierto que se trata de un prototipo, presentado recientemente, pero la versión final no diferirá mucho de él. No se conocen grandes detalles sobre su futuro lanzamiento en Europa. Una cosa está clara: tendrá corazón eléctrico y compartirá plataforma con la Renault Kangoo.

Se trata así de un vehículo premium lleno de carácter, y fácilmente reconocible a distancia como un Mercedes-Benz 100% eléctrico, como el resto de sus hermanos. Su parrilla diamantada y la tira lumínica que une los faros lo delatan y rompen esquemas en un segmento poco dado a aventuras estéticas. Las estrellas de diferentes tamaños con efecto 3D aparecen en todo el vehículo, desde el frontal y las llantas de aleación de 21 pulgadas con acabado de alto brillo, hasta el techo panorámico y el longboard eléctrico acoplado en la parte trasera.

También muestra una banda luminosa que conecta los faros LED con los pilotos traseros, que también tienen tecnología LED. Esto, en combinación con la pintura del vehículo en negro de alto brillo, crea un gran contraste, ofreciendo una estética de una calidad especialmente alta.

Este prototipo mide casi 5 metros de longitud, por lo que se entiende que es la versión extendida del EQT original. Por ejemplo, un Seat Alhambra, una referencia en cuanto a espacio para familias numerosas, mide 4,8 metros de largo. Al igual que ella, este EQT ofrece siete plazas y puertas correderas, aunque la segunda fila de asientos, de tres plazas, no se pliega de manera individual por plaza. En realidad, es una banqueta partida (2/3-1/3), donde se pueden instalar tres sillas infantiles.

La carga tecnológica es abrumadora. El sistema de infoentretenimiento MBUX (Mercedes-Benz User Experience) es el ‘mayordomo’ del vehículo. Con él, la marca traslada este innovador concepto de manejo y visualización al segmento de las furgonetas. El sistema puede manejarse cómodamente mediante la pantalla central independiente con función táctil, los botones de control táctil del volante y, opcionalmente, con el asistente de voz ‘Hey Mercedes’. Su capacidad de aprendizaje gracias a la inteligencia artificial es única. Por ejemplo, MBUX puede anticipar lo que el conductor quiere hacer a continuación con la ayuda de funciones predictivas. Por ejemplo, si alguien llama habitualmente a una determinada persona los viernes de camino a casa, el sistema le sugerirá su número de teléfono en la pantalla ese día de la semana. Otros aspectos destacados del MBUX son la información de tráfico en tiempo real y las actualizaciones inalámbricas.

Este sistema es un aliado del ecosistema eléctrico del vehículo. En la pantalla de alta resolución del sistema de infoentretenimiento ofrece información sobre la corriente de carga, la hora de salida, el flujo de energía y el historial de consumo. También dispone de servicios y funciones de navegación específicos para vehículos eléctricos, ahora con ayudas a la compra, como la visualización de los puntos de carga, la autonomía eléctrica y la planificación optimizada de rutas teniendo en cuenta el nivel de carga, el tiempo o las condiciones del tráfico.

Más allá del derroche tecnológico, la atmósfera interior es totalmente premium. El prototipo está caracterizado por un elegante contraste en blanco y negro. Los asientos están tapizados en napa de color blanco y rivalizan con los difusores de la ventilación redondos en negro brillante, por ejemplo.

