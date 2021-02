Mazda MX-30: un coche eléctrico por la puerta grande

Actualizada 26/02/2021 a las 15:56

Golpe de timón en Mazda. La marca japonesa mira de frente a la electrificación. Muy vinculada históricamente a la eficiencia y fiabilidad de sus motores térmicos, especialmente los gasolina y su mecánica SkyActiv-X , ahora cambia de rumbo y se acopla a la nueva estrategia del sector: los coches eléctricos. El resultado es su primer modelo 100% eléctrico, el Mazda MX-30, un SUV de corte coupé realmente llamativo en diseño.

Está equipado con la tecnología de propulsión eléctrica e-Skyactiv de la marca. Bajo el capó combina un motor eléctrico de corriente alterna de 107 kW (145 CV) con una batería de iones de litio de 35,5 kWh, lo que permite ofrecer una autonomía de unos 200 km (ciclo WLTP combinado). Es una cifra correcta, que puede resultar suficiente para rodar en ámbitos urbanos, o si se emplea este modelo como segundo vehículo. Supone un primer paso en este viaje hacia la electrificación plena, y Mazda tiene claro que vendrán nuevas variantes con mayor recorrido. Es un camino sin retorno. La batería se carga al 80% en 40 minutos aproximadamente con carga rápida de corriente continua.

Las sensaciones a bordo son formidables. Al silencio de marcha se une una brillante capacidad de aceleración, como suele ocurrir con estos vehículos. Un ‘refinado’ silbido tras pisar con energía el acelerador lo hace todavía más atractivo. La suspensión se mueve a medio camino entre el confort y la deportividad. En el interior sorprende la presencia de materiales respetuosos con el medio ambiente, como el corcho o los guarnecidos de las puertas, que incorporan fibras obtenidas a partir de botellas de plástico recicladas. La ergonomía del interior es excelente, con una consola central flotante y una pantalla táctil de 7 pulgadas para el climatizador. Es la primera de este tipo que monta Mazda.

Pero si algo destaca este coche por encima de todo es por la apertura inversa de sus puertas. Están enfrentadas y no descansan en ningún pilar central. Es un propuesta similar a la del Fiat 500 eléctrico, y está inspirada en el Mazda RX-8 de años atrás. Se trata de una idea original pero presenta matices. Si bien es cierto que el acceso al vehículo es más amplio, es necesario abrir las puertas delanteras para que también lo hagan las traseras, porque las posteriores no se pueden abrir por sí solas desde el exterior. En cualquier caso, es cuestión de acostumbrarse y no deja de ser una rompedora idea que colma la osadía de Mazda.

En el resto de la carrocería se respira ADN Mazda, con un frontal muy afilado, tanto en el capó como en los faros. Este atrevido modelo arranca en un precio de 27.665 € con el Plan Moves incluido con achatarramiento, según indica Automóviles Solauto.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar