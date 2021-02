Las 5 novedades de la automoción en 2021

Actualizada 08/02/2021 a las 11:25

1. LAS VENTAS DE COCHES BAJARÁN DEL MILLÓN DE UNIDADES

El 2020 no ha acabado muy bien para el sector, con una caída de las matriculaciones del 32% tras venderse poco más de 850.000 unidades. De hecho, es la primera vez que las ventas bajan del millón desde 2014. Nadie se atreve a vaticinar el rumbo de este año, y la incertidumbre reina en el sector. Las asociaciones de fabricantes (ANFAC) y de componentes (Sernauto) y las de concesionarios, distribución y comercialización (Faconauto y Ganvam) creen que el sector puede vivir “una crisis prolongada” hasta 2022 por el Covid. Las previsiones apuntan a un mercado por debajo del millón de unidades anuales.

2. EL AÑO ARRANCA CON COCHES MÁS CAROS Y SIN EL PLAN RENOVE DE INCENTIVO

Quien quiera comprar un coche este 2021 tendrá que rascarse más el bolsillo. La aplicación del nuevo ciclo de homologación WLTP, más realista en la medición de emisiones, provoca que la mitad de los coches suba su precio de media un 5%. El incremento medio ronda los 800-1.000 euros por vehículo. La causa es el aumento del impuesto de matriculación, que está ligado directamente a las emisiones de CO2 y que el nuevo ciclo detecta como mayores. La subida no afectará al menos a los eléctricos ni a muchos de los híbridos. Asimismo, la ausencia de un Plan Renove de ayuda deja al comprador con menos incentivos.

3. LA UNIÓN EUROPEA ACECHA AL SECTOR CON MÁS OBJETIVOS POR EMISIONES

De todos es sabido el objetivo de la Unión Europea por lograr una importante reducción de las emisiones de CO2. El sector del automóvil no se salva y trabaja para evitar sanciones por el organismo comunitario. El nuevo objetivo de emisiones obliga a los fabricantes a comercializar entre un 5 y un 12% de modelos eléctricos e híbridos enchufables para así evitar superar los 95 gramos de CO2 por kilómetro para la gama de cada grupo automovilístico. En caso contrario deberán pagar multas de 95 euros por gramo excedido. Es una de las razones por la que están proliferando los lanzamientos de coches electrificados.

4. MAYORES SANCIONES POR EL USO DEL MÓVIL Y MENOS VELOCIDAD EN LAS CIUDADES

La DGT se pone seria este 2021 y trae consigo una ofensiva de medidas. En teoría, las ciudades serán un poco más seguras. Se limitará en ellas la velocidad a 30 km/h en las calles de un único carril por sentido. Además, se endurecen las sanciones por usar el móvil, que pasa de 3 a 6 puntos del carné. Pero no solo eso, también conducir sujetándolo con la mano. No exenta de polémica está la supresión de la norma que permitía rebasar en 20 km/h la velocidad genérica en carreteras convencionales para adelantar. También sube de 3 a 4 puntos la sanción por no utilizar el cinturón de seguridad, sillas infantiles, casco...

5. NUEVA LUZ DE EMERGENCIA, ALTERNATIVA A LOS TRIÁNGULOS

Este año se va a popularizar un nuevo dispositivo, la luz de emergencia para colocar en el techo del vehículo. Está previsto que a partir de 2024 sustituya a los triángulos de emergencia. Muchas son sus ventajas. Es más efectiva que ellos, al verse a una distancia superior a un kilómetro, y emitir luz en 360 grados. De noche es más útil. Además es mucho más fácil de instalar y, lo más importante, notablemente más segura. El automovilista ya no tendrá que bajar el vehículo a colocar los triángulos y exponerse a a un atropello, por ejemplo. Este nuevo elemento cuesta en torno a 30 euros.

