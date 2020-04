Coronavirus: ¿cómo entregar un vehículo sin contacto humano?

La tecnología no dejará de sorprendernos y ahora la marca china Geely Auto entrega vehículos con un dron para evitar el contacto y, por tanto, esquivar los posibles contagios por coronavirus. Lo que realmente entrega son las llaves del coche, que el cliente recibe en casa gracias a uno de estos aparatos voladores.

Con este novedoso programa se ha convertido en la primera empresa del sector en disponer de un proceso que evita al 100% el contacto entre las personas. Así, ya no es necesaria una cercanía entre sus empleados y los clientes, y aumenta la seguridad de ambos. Esta práctica se puso en marcha el pasado mes de febrero, en pleno estallido de la crisis sanitaria en China y ha tenido una excelente acogida.

Antes de la entrega, el vehículo tiene que ser configurado online por el cliente, así como financiado si lo desea. Incluso puede contratar su seguro desde el domicilio. Geely, que es dueña de Volvo y una de la más prestigiosas de Asia, ha registrado desde entonces 10.000 peticiones y otros 110.000 usuarios se han registrado y han mostrado su interés por comprar un Geely a corto plazo. Una vez que los compradores hayan realizado su pago, recibirán la llave del coche con un dron en sus puertas o ventanas y podrán acudir directamente a por él al concesionario, sin que haya contacto con persona alguna.

Thorough disinfection and even ionization, Geely is going above and beyond in ensuring our customers have a safe and healthy purchase experience. We're taking contactless purchasing to the next level with drone key deliveries. https://t.co/iK4gxi37L5 pic.twitter.com/HSYRoSLO4D