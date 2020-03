Look cómodo para primavera

Actualizada 26/03/2020 a las 12:44

Llevo días dándole vueltas a cómo enfocar el contenido de los artículos mientras dure la cuarentena (que por lo visto se va a alargar, pero todo sea por nuestro bien) y después de pensarlo mucho creo que voy a alternar contenido propio para estar en casa con looks de calle para primavera. Los primeros os servirán de inspiración para estar cómodas pero arregladas en casa (ya sabéis que no soy muy amiga del pijama para estos días). Los segundos, los looks de calle, creo que pueden seguir siendo de