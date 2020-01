Tres claves para escoger el mejor look de viaje

Una de las cosas que más detesto es el momento maleta. Sí, y no será por falta de práctica pero oye, que una no le pilla el gusto a eso de preparar el equipaje para viajar. Sin embargo, me cuesta dos segundos escoger el look de viaje. Es una de las cosas más sencillas a la hora de planear el equipaje, y como algunas ya me habéis preguntado (vía instagram) un par de cosas con respecto al look que escogí el viernes pasado, he pensado en que sería interesante dejaros 3 claves para escoger el mejor look de viaje.