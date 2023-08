Mosquito tigre en España: zonas más afectadas en 2023 y cómo evitarlo

plataforma Mosquito Alert, que recoge las zonas de España donde se han detectado casos de picaduras de mosquito tigre, además de otras especies. En verano, la movilidad aumenta y también proliferan los mosquitos en las ciudades. Por eso es especialmente útil en esta época del año el uso de la, que recoge las zonas de España donde se han detectado casos de picaduras de mosquito tigre, además de otras especies.

Se trata de un mapa interactivo que recoge los datos enviados por la ciudadanía mediante la app con el mismo nombre y que son validados por profesionales de la entomología. La herramienta permite visualizar los datos, filtrarlos, elaborar informes y descargarlos. En concreto, contiene información sobre 5 especies de mosquitos vectores de enfermedades: el tigre, el de la fiebre amarilla, el de Japón, el de Corea y el común. Mosquito Alert también incorpora posibles lugares de cría de esos insectos en la vía pública.

la herramienta solo recoge una alerta en Navarra, en concreto, en Sangüesa. En estos momentos, principios de agosto de 2023,

Cómo evitar la picadura del mosquito tigre

Aunque es un mal un poco inevitable porque los mosquitos tienden a ser bastante sigilosos, sí que puedes evitar las zonas donde está presente atendiendo a los lugares en los que más cómodo vive y a sus características.

Se trata de un insecto de pequeño tamaño, de color oscuro y con una característica raya blanca en el tórax. Son las hembras quienes producen las picaduras, sobre todo al amanecer y al anochecer. Esta especie en concreto vive y cría especialmente en zonas urbanas y periurbanas propicias para su reproducción, sobre todo donde hay pequeñas cantidades de agua.

Para esquivarlo, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) aconseja a la ciudadanía evitar acúmulos de agua (alcantarillas, canalones de tejado o riego), cubrir balsas y piscinas en desuso con lona que no acumule agua, eliminar agua de recipientes (platos de macetas, cubos, juguetes, etc.), limpiar periódicamente los bebederos de mascotas y utilizar mallas mosquiteras en ventanas, depósitos, recipientes, etc.