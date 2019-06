Casi la mitad de los tramos de río ibéricos no goza de buen estado ecológico

Actualizada 10/06/2019 a las 12:28

España cuenta con 135 reservas naturales fluviales en las que la acción humana no ha alterado su estado natural, pero más del 40 por ciento de los tramos de río de la península Ibérica "no cumplen con el buen estado ecológico que exige la normativa europea".



Así lo ha señalado Francisco Martínez Capel, presidente del comité organizador del III Congreso Ibérico de Restauración Fluvial RestauraRíos 2019, que entre el 12 y el 14 de junio debatirá en Murcia sobre la problemática de estos ecosistemas y la necesidad de impulsar su restauración y mejora ambiental.



Martínez Capel ha hecho hincapié en los retos que el cambio climático o la presencia de especies exóticas invasoras plantean a las administraciones y a los gestores de los ríos para mejorar su estado ecológico "como impone la Directiva Marco de Agua". "En cada río hay problemas diferentes", empezando por los hábitats y el estado de los caudales, los tramos urbanos de los ríos o en su llegada al mar, con un importante aporte de agua procedente de depuradoras "que no cuentan con tratamiento terciario".



Para Martínez Capel, "falta más conciencia de toda la sociedad", pues los temas ambientales "han pasado de moda a juzgar por el menor interés que suscitan en los estudiantes las carreras ambientales", mientras la administración "se conciencia de forma gradual".



En su opinión, "queda mucho trabajo por hacer y mucho presupuesto que a raíz de la crisis no se ha podido aplicar a temas ambientales", por lo que ha abogado por invertir en la conservación de los ríos cuyo caudal "aún no está regulado" y no han sufrido los efectos "directos e indirectos" que esta regulación tiene sobre las comunidades acuáticas.



Miembro del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), creado en 2008, Francisco Martínez Capel se ha felicitado del gran número de inscripciones a RestauraRíos 2019, donde se presentarán más de 110 comunicaciones orales, "que duplican la edición anterior".



Además, se han ampliado las temáticas y "ya no sólo recogen aspectos técnicos sobre la mejora de los ríos, sino que damos importancia a la participación ciudadana, a los espacios de gobernanza con ONG y a las asociaciones que colaboran con la administración a través de la custodia fluvial o los contratos de río, entre otros".



El III Congreso Ibérico de Restauración Fluvial pondrá el acento en la necesidad urgente de abordar la restauración fluvial en un contexto en que la mayoría de ríos europeos están amenazados por presiones derivadas de las actividades humanas.



Tony Herrera, presidente del CIREF, ha explicado que el congreso "impulsará esa mejora ambiental a través del debate e intercambio de información entre profesionales, gestores, académicos y colectivos sociales".



Para Herrera, "queda mucho camino por recorrer en cuanto a conservación y protección de los ríos en buen estado y los próximos planes hidrológicos deben constituir una oportunidad para ello", pero la Directiva Marco de Agua "obliga también a recuperar aquellos que no gozan de buena salud".

