Revuelto de verduras, setas y gambones

En una sartén o cazuela, poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Cuando esté caliente (pero no ardiendo), poner los dientes de ajo enteros y dejar que se vayan dorando a fuego medio. Controlar que no se quemen porque si no amargarán el sabor del plato. Una vez dorados, retirar de la sartén (también se pueden dejar para comerlos en el revuelto).