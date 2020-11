La Rinconada de Lorenzo, el restaurante maño que creció a ritmo de jotas

Actualizada 03/11/2020 a las 10:50

Óscar leyó 48 libros durante el confinamiento. El primero. El de marzo. No les voy a decir cuántos puros fumó porque no me creerían pero para él aquellos días en su jardín recién estrenado fueron el merecido descanso de un tipo que lleva toda la vida dedicada a la hostelería. Y cuando digo toda la vida no es una de mis hipérboles. Sus padres tenían restaurante desde antes de que él naciera. El que ahora dirige Óscar cumplió 50 años el pasado 20 de febrero. Entonces su hermano Javier, 16 años mayor que él, ya trabajaba allí. Lo sigue haciendo, aunque de una forma algo más pausada. Es su hija Eli la que le ha tomado el relevo en el día a día junto con Óscar y su mujerBelén. La Rinconada de Lorenzo está en Zaragoza y nada más entrar ya te das cuenta de que estás en uno de los templos gastronómicos de Aragón. Una ilustración de Mafalda dando las gracias y reconociendo “admiración culinaria” hace imaginarte a Quino sentado ahí disfrutando del jamón de Teruel, de un jarrete, de unas morcillas con avellanas tan de la tierra o tomando de postre un melocotón al vino. Y pasa lo mismo con Penélope Cruz, con Emilio Aragón, con José Hierro... Óscar se apellida Navascués, como el pueblo navarro y se quedó chafado cuando fue a visitarlo ilusionado con sus orígenes y no encontró a nadie que se apellidara igual. “¡Pero si sólo en mi bloque, en Zaragoza, nos apellidamos tres así!” dice entre risas con su marcado acento maño. La Rinconada de Lorenzo recibió el mes pasado el PremioNacional de Hostelería. Imagino que Lorenzo, el padre de Óscar y Javier, lo estará celebrado ahí arriba cantando unas jotas, las mismas con las que le gustaba agasajar a sus clientes. Y Macu, su mujer, la otra mitad del restaurante le mirará orgullosa, con la misma cara de satisfacción que tendrá, seguro, al ver en qué han convertido sus hijos, sus nietos... el restaurante familiar.

