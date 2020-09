Tres pinchos para ganar cualquier concurso

Actualizada 08/09/2020 a las 10:30

Ha sido un verano raro, sí. Pero ha sido un verano, al final y al cabo, que es mucho más de lo que teníamos en marzo. Así que espero que hayan sabido disfrutarlo como lo merece la mejor época del año, con amores, carcajadas, chapuzones... y muchos momentos que nos sirvan de ancla por si nos vuelven a confinar en algún momento. Yo gran parte del verano lo pasé en el pueblo así que tengo la mochila de recuerdos increíbles cargadita. Y no me olvidé de ustedes, no, no. Ya les fui contando por redes sociales mis andanzas gastronómicas, tenía miedo de que me olvidaran. Después de tanto tiempo viéndonos todos los martes por aquí hubiera sido una pena. El pueblo es sinónimo de empapuce, siempre lo ha sido. Así que no era de extrañar que aprovechando que, pandemia mediante, coincidimos un montón de amigos allí organizáramos un concurso de pinchos que fue, desde que se planteó, mi quebradero de cabeza del verano. El miedo a quedar en ridículo me paralizó. Yo, gastrónoma (de pacotilla pero gastrónoma al fin y al cabo) iba a ser pulida por meros aficionadillos. Lo supe desde el principio. Aún así descarté hacer algo sencillo porque me sentí en la obligación moral de arriesgar y bueno... la idea no era mala pero me pilló un día rata y compré el foie más cutre que encontré y bueno... repetiré el pincho (que mono me quedó muy mono) y lo pondré aquí, prometido. Ahora quienes merecen salir son los grandes triunfadores de la noche. La empanadilla sorpresa de Ignacio, que nos teletransportó en el primer mordisco a un restaurante de postín. Las quiches de mi prima Patricia que consiguió nuestros votos en cuanto nos contó la historia de amor entre Aranda y París que tenían detrás las tartaletas, y las Zazuarrijas empapuzantes de Natalia. No eran delicadas, pero estaban ricas y engordaba con solo mirarlas y eso para nosotros siempre es un plus.