Tres recetas con leche de coco

Actualizada 30/06/2020 a las 12:42

Junio es un mes de despedidas. Despedidas del cole, de la universidad, de los cursos que hemos hecho durante el año... Así eran por lo menos nuestros junios antes. El de este año ha sido un poco extraño, sí. Pero hay una despedida que sí se mantiene y es la de estas páginas hasta septiembre. Les dejo descansar un poco de mi intensidad, mis historietas, mis ansias gastronómicas y mis siempre agotadoras vivencias que ya saben ustedes que a veces nada tienen que ver con la cocina. Llega el verano, y con él la mejor época del año para disfrutar. Los mejores atardeceres, los mejores planes y los mejores encuentros suelen ocurrir en esta época así que hagan el favor de disfrutar de él como se merece, como merecemos. Y cocinen, cocinen mucho, que pocas alegrías hay más maravillosas que la comida, sobre todo, la comida compartida alrededor de una mesa, un picnic, una toalla mal tirada en la playa... Y aprovechen el tiempo también para innovar, para hacer nuevas recetas... Me decían ayer unos amigos que ellos comen siempre lo mismo, que no se les ocurren cosas nuevas... ¡Eso no puede ser! Con las posibilidades de productos increíbles que tenemos ahora, con la gozada que supone poder pasearnos por el mercado con tranquilidad, disfrutando, sin toque de queda... Tenemos el deber moral de aprovechar esta nueva normalidad para disfrutar de todo lo que tenemos, que es mucho... lo que en realidad ya teníamos y muchas veces no valorábamos... La leche de coco puede ser uno de los exotismos con los que os animéis este verano. Este arroz que me inventé el otro día no saben cómo estaba... no, no ¡no lo saben! Y me sentí tan moderna usando leche de coco, tan exótica, tan original, tan novedosa, extravagante y rara... pero rara bien... Que solo puedo recomendar que se pongan morados de usarla este verano en todo tipo de platos. Y vivan ¡vivan mucho! Que nos lo hemos ganado.

