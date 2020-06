Tres recetas donde el huevo duro es protagonista (merecido)

Actualizada 23/06/2020 a las 13:24

En toda mariscada sale en algún momento la conversación sobre el hambre que tenía que tener la primera persona que se comió un percebe. Porque deliciosos son, sí, pero inquietantes, también. Y muy curioso y sobre todo muy hambriento tenía que estar el primero al que se le ocurrió hincarle el diente a ese tentáculo con uña. Bendito momento, todo sea dicho. De lo que se habla menos, quizá porque lo tenemos mucho más interiorizado, es lo curioso que es que a alguien se le ocurriera comerse un huevo. Que le llamara la atención aquello que salía del culo de las gallinas y decidieran cocinarlo. Probablemente los primeros habitantes de la tierra los comerían crudos, imitando a los animales que se alimentaban de huevos de aves y reptiles. Nadie se planteó que fueran óvulos no fecundados. Bastante tenían con lo que tenían. Luego la técnica se fue perfeccionando y ya en Grecia se tiene constancia de que se domesticaban gallinas. Huevos a gogó para todo el mundo. En Roma ya se usaban incluso para hacer pasteles. Lo de los percebes me parece fetén, pero el descubrimiento de los huevos lo celebro casi a diario. Maravilla de la naturaleza esa. Muchos de los grandes chef del mundo a los que he entrevistado, incluida mi abuela, aseguran que su plato favorito son unos huevos fritos. Y es que ya les tengo dicho que muchas veces no hay que irse muy lejos para disfrutar de verdaderos manjares. La mayoría de las veces los tenemos mucho más cerca de lo que creemos, sólo hay que abrir bien los ojos y aprender a valorarlos.

