La receta de tortilla de patatas de Ferran Adrià, paso a paso

Solo tiene un par de ingredientes pero lo cierto es que no resulta nada fácil hacer una buena tortilla de patatas. A unos les gusta bien cuajada, a otros no demasiado hecha, con cebolla, sin ella... Hay mil formas de hacerla.

Ahora 'The New York Times' acaba de incluir entre sus páginas la receta de la tortilla de patatas, pero no cualquiera: se ha fijado en el método de elaboración de Ferran Adrià, uno de los chefs españoles más famosos en el mundo entero.

La receta está recogida en el libro 'La comida familiar: cocina casera con Ferran Adrià'. Así, el diario norteamericano ha indicado los diferentes ingredientes y los pasos para la elaboración de esta receta al estilo de Ferran Adrià.

INGREDIENTES PARA HACER LA RECETA

Para hacer la tortilla de patata, se necesitan solamente:

12 huevos grandes

6 patatas (fritas)

6 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta negra

ELABORACIÓN DE LA RECETA

Para hacer la tortilla de patatas, hay que seguir los siguientes pasos:

1. Romper los huevos y batir hasta que estén espumosos.

2. Agregar una cucharada de aceite a una sartén y dejar que se caliente a fuego medio.

3. Echar las patatas ya fritas a los huevos.

4. Verter la mezcla en la sartén, usando la espátula para extender las patatas en una capa uniforme.

5. Cuando la base de la tortilla esté casi hecha, cubrir la tortilla con un plato al revés o una tapa grande y plana. Voltear suavemente la tortilla sobre un plato.

6. Agregar una cucharada de aceite en la sartén y echar otra vez la tortilla, esta vez del lado contrario. Cocinar durante 2 minutos.

7. Sacar la tortilla de la sartén y servir.

