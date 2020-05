Tres recetas con coliflor

Actualizada 19/05/2020 a las 11:58

En estos meses que hemos tenido que estar encerrados en casa me propuse muchas cosas. Me prometí que aprovecharía para ordenar todos los armarios de la cocina, además del trastero. Me juré que me terminaría la pila de libros que tengo en la mesilla de noche, que adecentaría la terraza para convertirla en mi parte favorita de la casa y que con la calma obligada de tantos días muertos buscaría recetas ricas de alimentos que nunca me han hecho mucha gracia. Esto último es lo único que he cumplido.