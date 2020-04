Tres recetas para celebrar cumpleaños en cuarentena

Actualizada 28/04/2020 a las 13:18

Esta semana es mi cumpleaños. El jueves. Jamás imaginé que celebraría los 38 sola en casa con mi hija de 3 años agarrada a mí como un koala. Lleva así desde que empezó la cuarentena, espero que esa intensidad no se le pase justo ahora que voy a necesitar más abrazos que nunca. Va a ser raro, yo que tengo fama de organizar fiestas de cumpleaños que duran varios días. Habrá que adaptarse a los tiempos y organizar videollamadas interminables. Aunque pensándolo bien, para un cumpleaños que voy a poder pasar sin maquillar y sin sujetador, igual me invento otra forma de celebración. Tengo que darle una vuelta a esto. Lo que seguro que tendré es un día lleno de antojos porque si el cumpleaños no sirve para eso ustedes me dirán. Ahora toca pensar en el menú así que yo ya he empezado con las pruebas, como en las bodas. Ojo a este solomillo Wellington. Un bocadillo de solomillo con champiñones pero con hojaldre en lugar de con pan. Vamos a ver ¡el bocadillo de mi vida! Quizá la próxima vez lo haré un pelín menos, aunque sin termómetro de horno es más difícil de calcular. Otra idea es ponerme morada de galletas de mantequilla siguiendo la receta de mi prima la genial Srta. Sinfonier que lo mismo hace un dibujo con el que se convierte e Trending Topic en Instagram que te hornea unas galletas. Así es ella, que vale pá tó. Y en mi cumple no podía faltar un plato de pasta. Jamás. Y menos en un día en el que voy a echar tanto de menos. Dicen que los cumples en cuarentena no cuentan. Que esos años no se suman. Pero yo ya he vivido esa experiencia y no la recomiendo. Se me olvidó sumarme un año cuando cumplí 31. Seguí sin ser consciente todo el año diciendo que tenía 30. Así que por poco me da un soponcio cuando veo en las velas del abril siguie nte un 32. El vértigo de cumplir dos años de golpe no se lo recomiendo a nadie. Cumplan, que ya celebraremos cuando nos dejen. Y eso sí lo haremos por dos.

