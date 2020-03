Recetas de pollo para la cuarentena

Actualizada 17/03/2020 a las 14:07

Estamos nerviosos. Muy nerviosos. Tanto que este fin de semana hemos asaltado los supermercados y ahora tenemos la casa llena de pollo y no sabemos ya qué recetas hacer con él. Para eso estoy yo, tranquilos. Para eso y para decirles que todo irá bien. Que no es en absoluto mi papel pero me apetece. Mi hija de tres años pintó ayer un arco iris en la ventana y me convenció. Espero que les pase lo mismo a los vecinos que se asomen al balcón estos días y lo vean. Este apocalipsis está sacando una parte increíble y genial de nosotros. Eso tampoco debemos olvidarlo cuando nos metamos a la cama todos los días. Yo fui de esas personas poco alarmistas que no vio o no quiso ver la que se nos venía encima y no llené mi frigorífico hasta los topes. Así que el fin de semana hice malabarismo para preparar la comida. Podía haber ido a comprar pero ya saben que a mí estos retos me ponen. Así que descongelé estos muslos y me dispuse a hacerlos con lo que había en la nevera haciendo eco: una mostaza a punto de caducar, bueno, caducada ya, para qué engañarles, y esas cervezas que mis amigas tardarán en tomarse en casa. Y salió increíble. Si tienen la suerte de haber pillado calabacines los rollitos que les propongo con queso son maravillosos. Además, importante en estos tiempos, son geniales para hacer con los niños. Que sean ellos los encargados de enrollarlos mientras nosotros teletrabajamos. Eso sí, de laminarlos bien finitos nos encargamos nosotros que no está Urgencias como para perder el tiempo cosiendo dedos. ¡Y qué les voy a decir del curry! Que hagan mucha cantidad y congelen y así un día se pueden olvidar de cocinar y se pueden dedicar a terminar por fin ese libro que tienen en la mesilla de noche, a ver esa serie que todo el mundo recomienda, a ordenar los armarios y a mirar a los ojos, con calma y con tiempo. Todo saldrá bien. El pollo, seguro.

