Platos de cuchara, tres recetas de legumbres

Actualizada 04/02/2020 a las 11:33

Queríais platos elaborados. Pues aquí los tenéis. Yo sigo siendo mucho más de tostadas que de cocidos pero sé que no tengo mucho apoyo en esta afirmación. Y eso que no hay más que comparar las páginas de la semana pasada con los de ésta. Mirad qué diferencia de páginas, de colores... La tristeza que dan estos tonos pochos comparados con los colores animados de las tostadas, con sus naranjas, sus rojos intensos, sus verdes potentes... Entraban por los ojos con solo mirarlas. Pero no. La sociedad

Selección DN+