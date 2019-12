Cuando los flanes no siempre son dulces

Actualizada 10/12/2019 a las 12:31

Imagino que nos habrá pasado a todos. Llegar del puente y que nos reciba la nevera haciendo eco. Ecoooooo. Un huevo, dos limones chuchurríos y un tupper que es mejor tirar directamente sin abrir. Yo además de eso tenía un puerro blando, un poco de jamón cocido que había sobrado del viaje (así que estaba extracocido), y queso rallado. Queso tengo siempre, of course. Así que con ese panorama me tocó preparar la comida del lunes. Hay veces que disfruto mucho de estos retos que me pone la vida. Podr

Selección DN+