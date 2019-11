El apasionante mundo de las recetas para tupper

Actualizada 12/11/2019 a las 13:53

Estoy inmersa desde hace unos meses en un universo completamente nuevo para mí. El mundo, hasta ahora desconocido, de comer en la oficina. Yo antes presumía de poder ir a casa todos los mediodías, incluso cuando me arrollaba la vida sacrificaba la hora de comer por echar siesta y volvía al periódico con la marca del cojín tatuada en el moflete. Hambrienta pero descansada y feliz. Ahora la vida definitivamente no me da y tengo que quedarme a comer sí o sí en el periódico, así que he cambiado la siesta por los tuppers. Mi mundo se va a la mierda. Sí, ya estaba como los zorros antes de este nuevo panorama político. Pero como todo tiene siempre una lectura buena ya le he dado la vuelta a la situación y hasta disfruto de mi nuevo papel de chef de tupper. No, los resultados de las elecciones todavía no he conseguido verlos de manera optimista. Mi capacidad de ser feliz con cualquier cosa no llega a tanto. El caso es que, oye, que no está tan mal eso de comer en el comedor con compañeros con los que no hubieras coincidido de otra manera. Y los acabas conociendo mucho solo viendo qué se lleva cada uno para comer. Y compartes recetas y haces trueques alimenticios muy interesantes “te cambio una albóndiga por un chipirón”. Y acabas comprobando cómo las madres siguen siendo las mayores traficantes de tuppers del planeta. Sí, las madres. El mundo gira gracias a ellas. El comedor, también. Los lunes pocos son los que no presumen de fiabrera materna. El “yo hoy tengo lentejas de mi madre” va acompañado siempre de una sonrisa. Y luego está Anne, que como su madre vive en París los tuppers se los hace ella. Y qué suerte para nosotros porque cocina como una auténtica chef. Yo no lo digo muy alto para que no me quite mi sección de gastronomía. El día que la conocí llevaba una ensalada de alubias verdes que tenía pintaza. Nunca pensé que diría esto de unas judías. “Es una receta de tontos para tontos, el colmo de la vagancia”, me dijo con su castellano perfecto con acento francés. Y me conquistó, claro. Me miró raro cuando le pedí hacerle una foto y sonrió mucho cuando le propuse hacer cursos de cocina en la calle Zapatería. En diciembre hará el segundo: recetas francesas navideñas... Parece que el mundo todavía tiene esperanzas de molar.

