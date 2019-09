El puerro, la cebolla y el ajo son familia

Actualizada 17/09/2019 a las 12:03

Supe que el puerro era familia de la cebolla la primera vez que piqué uno. Lloré igual al hacerlo y me dije: “Estos dos, son familia, fijo”. Como cuando conoces a alguien en el pueblo y hace un gesto que dices: “Uyyyy ya decía yo que me recordabas a alguien...¡tú eres primo del Pitillos!” ¡Y claro que es! porque hay cosas que son imposibles de ocultar. Pues mientras me caían lagrimones haciendo las recetas de hoy pensaba en eso. No en El Pitillos, no... en que siempre había pensa

