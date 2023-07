Dos rosados navarros, entre los vinos 'Barbie' recomendados por Global Wine Masters

El rosa está de moda. El estreno de 'Barbie', la película, ha revolucionado las últimas semanas las redes sociales. La muñeca más famosa del mundo ha acaparado las pantallas cinematográficas del mundo y ha vuelto a poner el rosa de moda.

Tanto es así que la denominada tendencia 'Barbiecore' ha llegado también al mundo del vino. Y, como no podía ser de otra forma, lo ha hecho a través de los vinos rosados.

La web Global Wine Masters ha hecho una selección de ocho vinos rosados -los denominan ocho vinos 'barbicore', en honor a la famosa muñeca- para este verano de 2023 en el que ya nos encontramos inmersos.

Y dentro de esa selección, la popular web ha elegido a dos vinos con denominación navarra.

El primero de ellos es el Finca Albret Rocío 2022. Este vino obtuvo la medalla de Oro en el Global Rosé Masters 2023.

La web lo define como un "vibrante Rosé tiene una nariz expresiva de ricos arándanos y arándanos, que te lleva al paladar equilibrado y vivo. Complejo hasta el final, con una acidez de bayas silvestres contrarrestada por taninos firmes, el rosado jugoso de Finca Albret es una buena introducción a la garnacha rosa más rica".

"Decimos: Barbie no es solo rosa, Barbie es rosa intenso. Audazmente rosa. Rosa impenitente. El tipo de rosa que todavía ves cuando cierras los ojos", continúan en la descripción, para asegurar que "los vinos de Navarra no alcanzan esa intensidad (¿podría cualquier cosa, sin una dosis de números electrónicos?), pero son conocidos por su tono profundo. Este parece el verano de 2023 y también es delicioso".

El segundo vino navarro seleccionado en la lista es el Bodegas Gran Feudo Garnacha 2022. Este vino obtuvo la medalla de Oro en el Global Rosé Masters 2023.

De él, los jueces dijeron: "Rosa chicle pálido, difiere en apariencia del tono salmón escalfado más común del rosado provenzal, y estilísticamente tampoco es lo mismo. Usando Garnacha de Navarra y un toque de Tempranillo, hay muchos sabores jugosos de fresa, incluso un toque de mermelada de cereza, luego un final completamente seco y con ralladura de lima, lo que significa que es una gota fácil de beber, afrutada y refrescante".

El la web, dicen de él que "por supuesto, si su presupuesto no llega al Clos du Temple, no hay vergüenza. Vuelva a los días de la infancia y ahorre su dinero de bolsillo para un regalo especial. De hecho, borra eso. Este delicioso rosado es más barato que la mayoría de los juguetes, por lo que realmente no es necesario ahorrar".