Tres restaurantes españoles, entre los cuatro mejores del mundo

El restaurante peruano Central se ha convertido este martes en el número 1 de la lista "The World's 50 Best Restaurants", que ha celebrado en València su vigésimo primera edición, y en el que el barcelonés Disfrutar se ha aupado al número 2.

Capitaneado por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, Central pasa de la segunda a la primera posición de esta lista, que sitúa en el número dos a Disfrutar; en el 3 a DiverXO (Madrid) y en el 4 a Asador Etxebarri (Atxondo -País Vasco-).

LOS 10 MEJORES RESTAURANTES DEL MUNDO

​1. Central (Perú)

2. ​Disfrutar (Barcelona, España)

​3. DiverXO (Madrid, España)

​4. Asador Etxebarri (Atxondo -Vizcaya-, España)

​5. Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

6. ​Maido (Perú)

​7. Lido 84 (Italia)

​8. Atomix (Nueva York, EE UU)

​9. Quintonil (México)

​10. Table (París, Francia)

Central sustituye en esta posición al danés Geranium, que sale de la clasificación para unirse al salón de la fama "Best of the Best" de antiguos restaurantes número 1, donde ya estaban los españoles El Bulli y El Celler de Can Roca o el francés Mirazur.

Tanto Disfrutar como DiverXO han subido un puesto en este ranking, según se ha desvelado en la gala celebrada este martes en el Palau de Les Arts de València, donde también ha mejorado su posición Asador Etxebarri, que ha pasado del sexto puesto al cuarto.

Sin embargo, el restaurante español que más ha escalado en la lista ha sido el valenciano Quique Dacosta (Denia -Alicante-), que se ha metido en el top 20, al pasar del puesto 42 al 20.

Elkano (Getaria), por su parte, ha bajado del sexto puesto al 22, y Mugaritz (San Sebastián), cuyo chef Andoni Luis Aduriz ha recibido el "icon award", ha descendido del 21 al 31.

Además, Miguel Ángel Millán, de DiverXO, ha ganado el premio al mejor sumiller, un reconocimiento instaurado el año pasado, cuando lo ganó Josep Roca, de El Celler de Can Roca (Girona).

España suma, por tanto, seis restaurantes entre los 50 mejores del mundo -Disfrutar, DiverXO, Asador Etxebarri, Quique Dacosta Restaurante, Elkano y Mugaritz- los mismos que en 2022.

Las lista de los "top 5" se completa con Alchemist (Copenhague), en el puesto número 5, un restaurante que también ha recibido el premio a la hospitalidad.

En sexto lugar se ha situado el peruano Maido (que asciende desde el 11); en el séptimo, el italiano Lido 84 (que sube un puesto), y en el octavo, Atomix, de Nueva York, el restaurante que más ha escalado en la lista, donde ocupaba el puesto 33.

En el número 9, repite el mexicano Quintonil, y en décimo lugar se ha colado Table, de París, que entra por primera vez en la lista de los "50 best" directamente al "top 10".