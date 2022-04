Un mantel que une Cintruénigo con Doha

Doha suena mejor que Pamplona, Cintruénigo, San Sebastián o Bilbao, aunque este último sea muy "grande". Resulta que hace unos meses, el grupo del chef Dani García, que cuenta con tres estrellas Michelín, llamó a la navarra Isabel Izquierdo Chivite, directora de confecciones BEYFE de Cintruénigo, para avisarle de que la apertura de su restaurante en la capital de Catar iba a ser en veinte días y que la mantelería tenía que llegar a tiempo. El primer encargo era para dentro de tres meses, ahora tenían que acelerar el proceso porque la inauguración era antes. suena mejor que, aunque este último sea muy "grande". Resulta que hace unos meses, el grupo del chef, que cuenta con tres estrellas Michelín, llamó a la navarra, directora dede Cintruénigo, para avisarle de que la apertura de su restaurante en la capital deiba a ser en veinte días y que la mantelería tenía que llegar a tiempo. El primer encargo era para dentro de tres meses, ahora tenían que acelerar el proceso porque la inauguración era antes.

Cintruénigo, Doha y tres estrellas Michelín en el mismo pack puede desconcertar contado así de rápido, pero la historia comienza cuarenta años atrás en la localidad ribera. Los protagonistas, Félix y Beni Izquierdo Chivite, el hermano y la hermana mayor de Isabel. Más tarde se incorporaría ella al área de diseño y comercial. "Han hecho muy bien su trabajo", confiesa orgullosa Isabel de sus hermanos mayores, los encargados de poner las bases del negocio.

Para contactar con el primer chef de renombre no tuvieron que salir de la localidad. Los Izquierdo entablaron relación con Enrique Martínez, cocinero de Maher Catering referente en la cocina navarra. "Depositó su confianza en nosotros hace ya muchos años", reconoce Isabel Izquierdo sobre el profesional hostelero que abrió el camino a la empresa textil dentro del mundo culinario. "A través de él enlazamos con otros", apunta ella. "Nos dio la oportunidad de hacer una serie de tareas y una vez que respondes, el resto es tuyo", explica la encargada de una empresa que elabora desde "lencería de mesa" hasta uniformidades corporativas pasando por mascarillas, un elemento incorporado en estos años de pandemia.

A partir del empujón de Martínez, el trabajo realizado por Isabel Izquierdo se ha basado en moverse y anunciar su oferta. Escuchar noes y los síes exprimirlos al máximo ofreciendo el mejor servicio. Así que la llamada del grupo de Dani García del principio no fue lo primera, la primera fue la que les hizo Isabel a ellos para presentar sus productos. "Las llamadas las hago yo, vas buscando clientes, ofreces artículos...", contesta desde una feria. "Esto funciona a través de contactos, pruebas... como todo", indica.

Hasta la fecha, BEYFE ha trabajado en seis ocasiones con el grupo del chef marbellí. La primera fue precisamente en Marbella en el restaurante Lobito de mar. Después en Madrid con el local Leña. "La primera vez les gustó la presentación, el resultado, la calidad, el trato...", dice Isabel sobre las posibles causas de que el grupo hostelero apueste de nuevo por la empresa navarra. "Les agrada nuestras formas, creo que es algo que se ha perdido en la actualidad", opina. La empresa navarra también agradece tener clientes “exigentes”.

Además de esta cadena hostelera, son muchos otros los que han confiado en ellos. Sus manteles también los solicitan desde los hoteles Nh, otro en Luxemburgo, Amsterdam, Bélgica... pero los pies en el suelo. Según la pequeña de los tres hermanos, BEYFE sigue siendo una empresa familiar pequeña que responde igual a todos los encargos independientemente de su origen. "Es todo igual, lo importante es que podamos seguir trabajando de esto y manteniendo a las veinte familias del equipo", señala reconociendo las dificultades por las que han pasados estos años de pandemia. "A todo esto le añades Doha y resulta más llamativo, pero para nosotros es igual", confiesa.

Ya conocen los orígenes de la empresa, con quién trabaja y el trato que ofrece, pero, ¿cómo es la mantelería?

cedida

MANTELES QUE NO SE ARRUGAN

Algo tienen que tener estos manteles para que los grupos hosteleros los elijan para sus restaurantes. “Es un tejido con mucha durabilidad”, indica Isabel Izquierdo. Por las mesas pasan cada día numerosos comensales y, al término de la jornada, las telas se mandan a la lavandería. Es importante que aguanten este ritmo. “Tiene un aspecto de lino, natural y sostenible”, apunta. Además de estos rasgos estéticos, que aseguran estar de moda hoy en día, esta mantelería no se arruga, “reconvierte el tejido”, apunta Izquierdo. “Este mantel lo coges, lo tocas, lo tuerces, se reconvierte y no se arruga”, añade. Algo así como que no necesita un planchado continuo. Seguro que lo agradecen los encargados de la lavandería.

La empresa ha tenido que realizar todo en unas dos semanas y media. Lo “razonable” son unos tres meses, pero merecía esforzarse para llegar a tiempo a Asia. “Focalizamos nuestra atención en este trabajo”, reconoce. “Dijimos, venga, lo tenemos que hacer”, dice. Y lo hicieron. Los nueve metros de tela elaborados se enviaron en cuatro palés vía aérea hace unas semanas a Doha justo para la apertura de Lobito de Mar, la nueva apuesta del chef andaluz por llevar la cocina española al resto del mundo.

Ahora, después de que todo el envío ha salido bien y que los manteles han recibido los primeros lamparones cataríes, la directora cirbonera se encarga de hacer un seguimiento. “Miro si hay incidencias o cambios. No puedes olvidarte“ comenta. Para ella, la clave del buen funcionamiento es que “el pedido llegue a tiempo, se ofrezca el comportamiento esperado al cliente y se sea profesional”.

Con “doble satisfacción” por conseguir el trabajo y por ejecutarlo en poco tiempo, BEYFE sigue en su línea y continua trabajando con el resto de productos. Los uniformes corporativos de una empresa local son “igual de importantes” que los manteles de Doha o Luxemburgo, remarca Isabel Izquierdo una vez tras otra. Aún así, hay que reconocer que el proyecto ha sido atractivo o, al menos, curioso.