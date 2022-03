Verdura congelada Verleal, porque sí

Hoy descubrimos con la fotógrafa y creadora de contenidos Virginia Martín los secretos y beneficios del consumo de verduras. Nos cuenta que la verdura es un alimento que en su casa se usa a diario, no sólo por los beneficios que aporta su consumo, sino porque "es un alimento que en general nos gusta, disfrutamos cocinándolo y por supuesto comiéndola", añade.

especializada en verduras congeladas y los hábitos en la cocina cambiaron de forma considerable a la hora de consumir verduras. Normalmente utilizaba en la elaboración de sus recetas verduras frescas y las verduras congeladas tenían una presencia muy limitada. "Los prejuicios asociados a las propiedades, la calidad de la verdura congelada frente a la fresca, y el por qué no decirlo, las malas experiencias con determinadas verduras congeladas, que no siempre cumplían expectativas, me habían llevado a ello", comenta esta apasionada de la cocina. La creadora de 'Sweet and Sour' nos desvela que descubrió recientemente la marca de productos Verleal y los hábitos en la cocina cambiaron de forma considerable a la hora de consumir verduras. Normalmente utilizaba en la elaboración de sus recetas verduras frescas y las verduras congeladas tenían una presencia muy limitada. "Los prejuicios asociados a las propiedades, la calidad de la verdura congelada frente a la fresca, y el por qué no decirlo, las malas experiencias con determinadas verduras congeladas, que no siempre cumplían expectativas, me habían llevado a ello", comenta esta apasionada de la cocina.

ha supuesto un cambio en su lista de la compra y los hábitos de consumo de verdura en casa han variado .Señala que los motivos que le han llevado a tomar esta decisión y cambiar su criterio, han sido sencillamente la calidad y el sabor de la materia prima de esta marca de origen navarro. La calidad que le ofrecen estos productos, fueron la clave para que Virginia Martín se olvidará de los prejuicios que tenía acerca de la verdura congelada. Virginia Martín reconoce que conocer Verleal y los hábitos de consumo de verdura en casa han variado .Señala que los motivos que le han llevado a tomar esta decisión y cambiar su criterio, han sido sencillamentede esta marca de origen navarro. La calidad que le ofrecen estos productos, fueron la clave para que Virginia Martín se olvidará de los prejuicios que tenía acerca de la verdura congelada.

Conocer un poco más de esta marca fue también uno de los factores determinantes para apostar en su día a por la integración de estas verduras en las recetas. Se trata de materia prima seleccionada desde su semilla y recolección, cuidada con mimo por los agricultores y que se congela sólo horas después de ser recogida en el campo para que mantenga todo su sabor. Todo esto es evidente que se nota en el producto final, sabor, gramaje, presentación del producto. Para mi fue un auténtico descubrimiento que además me hizo poder ver todo el resto de los beneficios que me aporta en mi día a día la verdura congelada.

Disponer de verduras de calidad, como si fueran frescas todo el año a pesar de no ser la temporada. O como no, lo practico que resulta llegar a casa cansada del día de trabajo, abrir el congelador y tener a tu alcance una comida o cena saludable y deliciosa en pocos minutos, es otra de las razones que hacen que en la casa de Virginia Martín no falte un buen surtido de Verleal.

Virginia Martín se declara fan absoluta de los pimientos asados. "En pocos minutos me permite elaborar un plato riquísimo. Los disfruto solos, porque me encantan, o con huevos. También las pochas, tan características de la tierra navarra, son uno de los productos estrellas de mi congelador. En cualquier época del año, abro el congelador y el poco más de 15 minutos preparo un rico y reconfortante plato de cuchara, fuera de temporada".