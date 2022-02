Cuando en casa el salmón era solo un color

Cuando éramos pequeños la habitación de mi hermano estaba pintada de color salmón. Mi primera referencia con este pescado fue ésta. Entonces en casa no lo comíamos. No era un manjar del día a día como lo fue después. No se sabía que era tan sano, con tanto Omega 3 y tantas historias. Era más propio de restaurantes, de celebraciones. Quizá por ese exótico color que mis padres eligieron para aquellas paredes. No recuerdo en qué momento empezamos a comerlo. Nosotros y la gente. Porque lo cierto es que poco a poco comenzó a entrar en las casas de forma más natural. Su precio era correcto, era sano, era rico, era bonito… ¿Qué más queremos? Que no huela tanto al cocinarlo, vale. Pero, sobre todo, que no siga subiendo su precio. Que lo otro se soluciona abriendo las ventanas. Quizá se volvió demasiado popular, ya saben, ley de la oferta y la demanda… Lo cierto es que ahora mismo está por las nubes. Hace diez años el kilo de salmón estaba a algo menos de 4 euros. Ahora lo podemos llegar a encontrar hasta los casi 30 euros el kilo si no compramos la pieza entera . Una barbaridad. Nos enseñaron a amarlo y ahora que no podemos vivir sin él lo convierten en un producto de lujo. Best estrategia ever. Su consumo, además, se ha ido modernizando. Se calcula que un 70% del salmón capturado en el Atlántico se destina a su consumo en crudo. No diré que yo fui una visionaria pero lo fui. Y los gritos de: “Haz el favor de hacerte más ese pescadooooo” se fueron diluyendo cuando el sushi se popularizó. Tranquilos, hoy les traigo dos recetas donde el pescado de color bonito aparece requetecocinado. Vale, para quitarme el antojillo también les he colado el paso a paso de cómo hacer salmón ahumado en casa. La habitación de mi hermano ahora es gris. Y el salmón un pescado para el que tenemos que ahorrar. La vida...