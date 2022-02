Receta de mafaldines de salmón a la lima

Me pasé con el queso rallado y por eso la foto no se aprecia bien el manjar que es. No se ve el salmón y la pasta parece muy seca. Pues nada de eso, pruébenla y mándenme sus fotos mejoradas. Les aseguro que la mezcla merece la pena.

INGREDIENTES 300 g de mafaldines

400 g de salmón en lomos

2 limas

100 g de champiñones

125 ml nata para cocinar

1 vaso de vino blanco

1 chalota

pimienta

aceite de oliva o mantequilla

Tipo de cocina Preparación Quitamos la piel del salmón y lo cortamos en dados.​ Dejamos 30 minutos (si es un poco menos no pasa nada) macerando en el zumo de lima. Picamos la chalota y la pochamos con el aceite de oliva virgen extra o la mantequilla. Lo que prefiramos. Limpiamos los champiñones y los picamos. Los salteamos con aceite y añadimos el vino blanco. Dejamos que reduzca. Añadimos la nata y cocinamos 5 minutos. Cocemos la pasta en agua según las instrucciones del fabricante. Ponemos la salsa en una cazuela y añadimos el salmón con los jugos de la marinada. Calentamos unos minutos la salsa y agregamos a la pasta que habremos escurrido bien. Servimos con un poco de queso parmesano rallado por encima. Un poco o un exceso como yo.