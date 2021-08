Una ruta de hamburguesas y vinos por Pamplona y la comarca

En el mes de septiembre, la D.O. Navarra propone disfrutar de la Ruta Vino & Burguer que recorre más de 30 establecimientos de Pamplona y comarca. Se trata de un itinerario entre las hamburguesas más especiales, seleccionadas por los participantes, y una copa de vino D.O. Navarra de las distintas bodegas de la Denominación, a propuesta de cada establecimiento. La acción se enmarca dentro de la estrategia del Consejo Regulador que busca poner en valor el vino en los lugares de ocio habitual y desmitificar su consumo. “El vino acompaña a todo tipo de comidas, platos y gastronomía. Para abrir una botella de vino no es necesario esperar a comer un plato de corzo. En una hamburguesa encontraremos una gran acompañante en la copa de vino, que además la realzará”, comenta el presidente de la D.O. Navarra, David Palacios.

La Ruta Vino & Burguer pretende demostrar que una de las comidas más internacionales de nuestra gastronomía contemporánea, como es la hamburguesa, combina a la perfección con una de las bebidas más singulares, como es el vino. La hamburguesa más “gourmet” está de moda y se ha convertido en una gran alternativa para comidas y cenas entre amigos o en familia. Son aquellas que ofrecen los establecimientos participantes en esta iniciativa. Propuestas que son todas diferentes y que cuentan con una cuidada elaboración para obtener una alternativa gastronómica de calidad. Así, durante un mes, la D.O. Navarra anima a “coger carretera y manta y hacer rugir el motor de los sentidos” recorriendo Pamplona y su comarca.

De esta manera, el Consejo Regulador de la D.O. Navarra continúa con las actividades de promoción previstas para este año y colaborando estrechamente con la hostelería y restauración de la Comunidad Foral como hacemos desde siempre, pero con especial fuerza en esta etapa covid-19. La promoción pone en valor los vinos que se elaboran en el territorio. Todos ellos pensados para ser disfrutados como complemento de los momentos de ocio, ligados íntimamente a la gastronomía tradicional de esta tierra y sus costumbres, pero también en consonancia con las nuevas tendencias en la cocina.