¡Las mejores hamburguesas, las de casa!

Actualizada 22/04/2021 a las 12:13

A menudo relacionamos las hamburguesas con comida rápida, restando valor a un plato tan rico como popular. Y es que este producto, elaborado por primera vez en 1895 por un chef americano llamado Louis Lassen, no ha parado de consumirse desde entonces.

La manera de prepararla es tan variada como el tipo de carne que se utilice. De la calidad de sus productos dependerá que podamos disfrutar de un plato deluxe que nada tiene que ver con la comida rápida y que bien merece que cada 28 de mayo celebremos el Día de la Hamburguesa.

Toma nota de las 4 carnicerías que te proponemos a continuación porque elaboran la mejor carne de hamburguesa que jamás hayas probado.

Carnicería Irure

Desde carnicería Irure conocen bien la importancia de cuidar la calidad de los alimentos que ingerimos. Por eso esta carnicería, que abrió sus puertas en 1966 en el número 20 de la calle Martín Azpilcueta de Pamplona, asesora a su clientes en la elección de la carne. “Si es verdad que comemos menos carne, también es verdad que hay que saber elegir mejor la carne que comemos. Es por ello que desde nuestro único y exclusivo establecimiento en el barrio pamplonés de San Juan, hacemos esta propuesta en todos nuestros productos. Nuestras carnes son I.G.P. tanto la ternera como el cordero, intentado con los productos de cercanía ofrecer a nuestros clientes la máxima calidad con el mejor servicio”,explican.

En el caso de las hamburguesas, Carnicería Irure dispone de una amplia propuesta que va desde la extraordinaria y clásica hamburguesa de Ternera de Navarra, pasando por otras más originales como la de Esencia Ibérica (Ternera de Navarra y panceta ibérica de bellota), pollo con cebolla caramelizada, pavo con verduras, conejo con trufa, calabacín con queso, espinacas con pollo… Pero si hay una que está triunfado es la de chuletón de vaca vieja. “Para la elaboración de esta hamburguesa utilizamos lomos altos de vacas gallegas de más de 15 años”, puntualizan desde carnicería Irure. La extremada calidad de esta carne hace de esta hamburguesa un deleite para los paladares carnívoros más exigentes. Elaboradas artesanalmente a mano, una a una, son prensadas al mínimo para no apelmazar en exceso la carne y, de esta manera, conseguir una textura que se deshace como mantequilla en el paladar. Son condimentantadas mínimamente, solo para matizar y acrecentar el sabor natural de esta extraordinaria carne. Con solo un 6% de materia grasa son un aporte de proteínas y vitaminas espectacular.

Carnicería Irure dispone de tienda on line. También recibe pedidos en el teléfono 948 254 595 o por WhatsApp en el 690 607 900. “Si lo prefieres pásate por nuestra tienda y te aconsejaremos sobre cómo sacar el máximo rendimiento de nuestros productos, dándote las mejores recetas”, detallan desde Carnicería Irure.

Carnicería Goñi-Potro de Navarra

Especializada en carne de potro lechal, Carnicería Goñi – Potro de Navarra cuenta en la actualidad con 3 tiendas en Pamplona (c/ Calderería 1, c/ Tafalla 12 y c/ San Alberto Magno) y una en Burlada (c/ La Nogalera 16). Y dispone, además, de tienda on line, desde donde realiza envíos a domicilio a toda la Península.

El éxito de este negocio que abrió sus puertas en 1950 radica en el exclusivo trato que presta al cliente y en la calidad de sus productos elaborados con la mejor carne de potro. La selección de ganaderos locales, el respeto por el medio ambiente, la cría tradicional y la alimentación natural son los pilares fundamentales de nuestra casa. explican desde Carnicería Goñi-Potro de Navarra.

Esta carnicería dispone de hasta 9 variedades de hamburguesas de potro lechal:

- Burger La Clásica – 100% Carne Magra

- Burger La Selecta – 100% Txuleta

- Burger La Caprichosa – Cebolla Crujiente & Queso Gouda

- Burger Del Norte – Hongos & Queso Idiazabal

- Burger La Silenciosa – Bacon & Queso Cheddar

- Burger La Ibérica – Jamón Serrano & Queso Manchego

- Burger La Americana – Salsa BBQ

- Burger Premium – 100% Solomillo & Aceite de Trufa Negra.

- Burger De Sidrería – 100% Txuleta Dry Aged & Membrillo – Nueces – Queso Idiazabal

“Todas nuestras hamburguesas son elaboradas de forma artesanal con la carne de Potro Lechal como elemento principal y acompañadas de productos de primera calidad, el resultado es una burger muy jugosa y sabrosa”, detallan desde Carnicería Potro de Navarra – Goñi.

Además de por su rico sabor, la carne de Potro Lechal de Navarra destaca por su bajo aporte de grasa y su alto contenido en hierro; por su elevado contenido en ácidos grasos Omega 3; por ser una fuente rica en glucógeno, en vitaminas del grupo B, en fósforo, magnesio, zinc y cobre; por ser tierna y de fácil digestión; y por su elevado valor proteico.

Carnicería Zuazu

Desde que abriera sus puertas en 1981, Carnicería Zuazu cuenta en la actualidad con 6 tiendas repartidas por Pamplona y su Comarca. Zuazu, que está especializada en carne con Denominación de Origen Navarra, ofrece también a sus clientes elaboración propia de embutidos y preparados.

Los amantes de la hamburguesa pueden encontrar en Carnicería Zuazu hasta 12 variedades. “Todas tienen su público, pero si tuviéramos que destacar algunas serían: la hamburguesa de potro D.O. Navarra, la hamburguesa 100% raza Angus, la de chuletón raza pirenaica 100%, la de pollo campero con salsa de setas, la de ternera D.O Navarra y la de ternera con Idiazabal”, detallan desde Carnicería Zuazu.

Por su variedad, su elaboración artesanal diaria, la calidad de su carne, acreditada desde hace 40 años, las hamburguesas de Carnicería Zuazu gozan de una gran popularidad.

Como valor añadido, esta carnicería ofrece servicio gratuito a domicilio en Pamplona y su Comarca y recoge pedidos en:

- c/ Iñigo Arista 15: telf. 948 269 960 o WhatsApp 663 066 006.

- C/ Esquiroz: telf. 948 269 331 o WhatsApp 600 505 472.

- Avda. Erripagaña 43: telf. 948 488 408 o WhatsApp 662 649 624.

Para más información visita su web.

Carnicería Eduardo Muguerza

Eduardo Muguerza es en la actualidad la tercera generación de una familia estellesa dedicada a la carnicería desde 1987. “Mi abuelo Fidel, originario de Irurzun, abrió su carnicería en Estella hace 100 años, en la calle Comercio. Después, mi padre Eduardo continuó con el negocio. Ahora mi mujer, Myriam Olcoz, y yo regentamos la carnicería”, explica Eduardo Muguerza.

Además de en el “saber hacer”, trasladado de padres a hijos, el éxito de esta carnicería radica en sus productos de calidad provenientes de productores locales: carne de ternera de Navarra, cordero de Navarra y cerdo Duroc. La Carnicería Eduardo Muguerza sirve todas estas carnes para que los clientes puedan elaborar sus propias hamburguesas de calidad.

“Entre nuestros clientes tienen mucha aceptación las especialidades que hemos creado en nuestra carnicería y que elaboramos diariamente con producto fresco. Hamburguesas de: chuletón de buey con queso de cabra; de pollo de corral con queso de ahumado de Remiro y ajo negro; de secreto ibérico con cebolla caramelizada. Ahora estamos desarrollando hamburguesas vegetarianas”, puntualiza Eduardo Muguerza.