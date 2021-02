Actualizada 23/02/2021 a las 06:00

Soy David García, más conocido en las redes como @Siempre_hambriento. Publico tanto en Instagram como en TikTok, y ahora también en Youtube, los platos que suelo elaborar en casa. Cada martes compartiré una videoreceta para viajar sin movernos de nuestra cocina. Platos exóticos para recorrer desde los 'warungs' -pequeños restaurantes familiares- de Indonesia a las hamburgueserías más conocidas de Nueva York.

Quizá ya los has probado en un restaurante asiático, pero no te has animado a prepararlos en casa porque crees que es complicarse demasiado la vida. Pero hacer dumplings es más fácil de lo que parece. Eso sí, tiene un momento crítico: darles forma. Los de la primera tanda saldrán muy feos -aunque igual de buenos- y ya la tercera serán dignos de Instagram.

Así que, lo dicho. Hoy toca viaje a Cantón, cuna de estos pequeños bocados de masa. Una masa que puedes encontrar sin problema en supermercados orientales -normalmente, en la sección de congelados- o puedes preparar en casa, ya que es muy sencilla de hacer.

Si optas por la segunda opción, el proceso será algo más largo porque tienes que esperar a que el calor haga su trabajo y duplique el tamaño de la masa, pero compensa. Además, puedes preparar a cascoporro y congelarlos para cuando lleguen tiempos difíciles. Cuando otra pandemia asole el mundo que conoces y la gente acuda en masa a los supermercados a arrasar con todo, tú estarás en casa, tranquilo, con una gran reserva de dumplings en el congelador.

Si te gusta la gastronomía asiática y sueles preparar recetas en casa, tu despensa ya estará preparada para esta receta. Pero si te falta alguno, puedes encontrarlos en mi lista de la compra online.



INGREDIENTES

Para la masa:

350 gramos de harina

1 cucharadita de levadura

15 gramos de azúcar

220 ml de agua tibia

Para el relleno:

500 gramos de carne de cerdo

La parte verde de una cebolleta

5 dientes de ajo

1 cucharadita de jengibre

Una pizca de pimienta

Una pizca de sal

2 cucharadas de salsa de ostras

2 cucharadas de aceite de sésamo

1 cucharada de vino de arroz chino Shaoxing (puedes sustituirlo por jerez fino seco)



Para el cocinado:

Aceite de oliva virgen extra

1 taza de agua

Semillas de sésamo negro

ELABORACIÓN:

1. Combina en un recipiente la harina, la levadura y el azúcar. Añade poco a poco el agua y amasa a mano o con la ayuda de un robot. El resultado tiene que ser una masa no muy pegajosa. Cubre y deja en un lugar cálido entre 1 y 2 horas. Doblará o triplicará su tamaño.

2. Para el relleno, simplemente combina todos los ingredientes en un recipiente. Revuelve bien hasta que cambie de textura y se vuelva algo pegajoso. Es importante aquí revolver siempre en el mismo sentido.

3. Saca la masa a una superficie de trabajo y amasa hasta conseguir una forma circular. Después divide en cuatro porciones y dales a cada una forma de cuerda. Divide en porciones de entre 25 y 30 gramos y dales forma circular con ayuda de un rodillo.

4. Pon una cucharada de relleno por cada porción de masa. Ve juntando los extremos de la masa formando pliegues a la vez que empujas el relleno hacia abajo.

5. Coloca los dumplings en una sartén engrasada y deja reposar 15 minutos.

6. Añade una taza de agua en la sartén hasta que cubra 2/3 de los dumpling y cocina a fuego medio-alto.

7. Estarán listas en cuanto se evapore el agua y la base de los dumplings estén crujientes. Añade sésamo negro y disfruta con salsa de soja.

