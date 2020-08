El bar Kutximangi, en el corazón de Artajona

Actualizada 24/08/2020 a las 06:00

En lo alto de una calle empedrada, característica de Artajona se encuentra el Bar Kutximangi. Aun que este local abriera sus puertas hace 22 años, su actual gerente, Begoña García, tomó las riendas hace escaso un año, el 25 de noviembre. “Yo tenía otro local por aquí cerca, y los dueños ya me conocían. Como ya tenían decidido dejarlo algún día, pues me llamaron por que quería que lo llevara yo. Me dijeron que ya habían hecho lo que tenían que hacer y que querían dejárselo a alguien conocido”, indica García.



Kutximangi es uno de los bares más conocidos del municipio, y su clientela no se rige por ningún tipo de edad. “Tenemos clientela de todo tipo. Desde chavales de 16 años que vienen a cenar los sábados, hasta los más mayores. Este bar acoge todo tipo de público”.



Su oferta gastronómica se rige por los productos de la zona, y gracias a la amplia variedad de platos, a todo aquel que se acerque no le será difícil encontrar uno que se ajuste a sus gustos. “Para la gente joven tenemos diferentes raciones de fin de semana, como hamburguesas y pizzas, entre otras. Y luego para gente más mayor, pues tenemos platos típicos de aquí, como ajoarriero o carrilleras. Durante el fin de semana, tenemos el menú. Contiene 7 primeros y 7 segundos, más postre y bebida”, afirma la gerente.



A la pregunta de si resulta factible montar un negocio hostelero en Artajona, Begoña no muestra inconveniente alguno. “En ámbito normal, la gente del pueblo sale mucho. Es gente de salir, de moverse, de juntarse. Hay ciertas horas como la del pintxo del domingo por la mañana, o el poteo antes de cenar que es sagrada. Nunca fallan”, señala García.



UN NOMBRE PECULIAR



Aunque parezca que discurrirlo haya costado lo suyo, su historia es mucho más simple. “Kutximangi era como se llamaba el perro de caza de los padres de los dueños. No tiene más misterio”, afirma García.

POR DENTRO



Dirección: Calle Eugenio Mendioroz, 1, Artajona



Horario: Lunes a viernes: 9.00h - 22.00h

Fin de semana: 9.00h - 1.00h



Teléfono. 948 36 48 86



Especialidad: Pintxos, platos combinados y menú



Precios: Menú: 20€

Pintxos: 2€-2,50€



Ingredientes del frito de gamba: lechuga, tomate, espárragos, cebolla, maíz, tomate, atún y mayonesa.