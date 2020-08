Canapé con mahonesa de txaka

Actualizada 12/08/2020 a las 06:00

Es un canapé, si es que se le puede llamar así, obligado en todos los picoteos informales del mundo y, sobre todo, de verano... este contraste fresquito entra tan bien. Amor eterno a la mezcla dulce-salado.



INGREDIENTES:

cruasanes pequeños

palitos de txaka

cebolla dulce

Para la mahonesa: 2 yemas de huevo (o un huevo entero), 300 ml de aceite de girasol, sal y zumo de limón

También podemos hacerlo con mahonesa comprada si nos da pereza hacerla en casa, si nos nos atrevemos o si nos da cosilla con el calor. Eso sí, como la casera, ninguna...





ELABORACIÓN:



Paso 1: Hacemos la mahonesa. En un vaso de batidora ponemos las yemas o el huevo entero, lo que prefiramos, le echamos por encima el zumo de limón (para esta cantidad una cucharada de zumo será suficiente, aunque depende de gustos y siempre podemos añadir más), el aceite (yo usé girasol porque me parece que el de oliva le da demasiado sabor, pero también se pueden mezclar los dos... gustos de nuevo...) la sal y batimos. Primero sin levantar el brazo de la batidora del fondo del vaso, cuando empiece a montar ya levantando y girando lentamente hasta que esté completamente emulsionada.



Paso 2: Le añadimos la txaka picada a la mahonesa y revolvemos bien. Si queremos añadirle cebolla éste es el momento. También muy picada. Lo pongo como opción porque no a todo el mundo le gusta pero a mí me parece que le da un toque bastante fundamental.



Paso 3: Rellenamos los cruasanes que cortaremos (abriremos) en el momento para que no se sequen. ¡Y a disfrutar!