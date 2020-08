Actualizada 06/08/2020 a las 06:00

El hojaldre es una de las bases de mi cocina. Sí, así me va. Pero es que es taaaaaan delicioso, tan polivalente y taaaan socorrido que sería un absurdo no tener siempre una placa en el frigo, “por si acaso”.



INGREDIENTES:

400g de espárragos verdes

150g de queso Edam (o el que más te guste)

1 placa de hojaldre

100g de jamón de pavo (yo usé jamón serrano)

2 cucharadas (soperas) de mostaza Dijon

1 cucharada de aceite de oliva sal y pimienta negra molida .



ELABORACIÓN:



Paso 1: Extendemos el hojaldre para darle la forma del molde que vamos a usar. En esta ocasión yo he usado un molde rectangular ya que me parece visualmente más atractivo. Colocamos papel antiadherente en el molde y ponemos el hojaldre.



Paso 2: Lo recubrimos con la mostaza Dijon. Cortamos el queso en lonchas que acomodamos en la tarta. Sazonamos con sal y pimienta al gusto.



Paso 3: Enseguida cortamos la parte inferior de los espárragos que corresponde a la más dura. Las puntas que vamos a conservar las pasamos bajo agua fría para refrescarlas y limpiarlas. Las secamos con un papel absorbente, ponemos en la tarta, sobre el queso y en el mismo sentido.



Paso 4: Ajustamos el sazón con un poco más de sal, pimienta al gusto y el aceite de oliva. Finalmente cortamos el jamón (que yo usé serrano para darle más fuerza) en trocitos que esparcimos sobre los espárragos. Ojo que salan bastante. Calculad bien la sal. Horneamos, a unos 180ºC, por unos 40 minutos.



Esta receta que ha sido todo un descubrimiento la saqué de la web de Directo al Paladar.