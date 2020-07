Actualizada 26/07/2020 a las 06:00

Como muchos de los platos que estoy publicando en esta sección veraniega, para que no me echen de menos demasiado durante sus vacaciones, ésta lo mismo se puede hacer así, en cucharitas individuales en un picoteo estiloso y delicioso como en platos hondos para una comida familiar.

INGREDIENTES

un mix de setas

puerro

boletus

nata

aceite de oliva virgen extra

huevitos de codorniz

sal y pimienta

ELABORACIÓN

Paso 1: Cortamos la parte blanca del puerro y la picamos y la freímos en una sartén con un poco de aceite de oliva. Lo cierto es que yo para freír el puerro suelo hacerlo en mantequilla porque le da un gusto extra que a mí me gusta más, un rollo francés, no sé...



Paso 2: Mientras se hace el puerro lavamos las setas con un trapo húmedo y las cortamos en trocitos. Hacemos lo mismo con lo boletus. Podemos usar también setas que vienen preparadas, ya en conservas, o incluso congeladas. Será importante en estos dos caso escurrir bien las setas para que no queden aguadas.



Paso 3: Cuando esté todo bien rehogado salpimentamos y le añadimos un poco de nata y lo batimos. Si nos gusta más líquido le podemos añadir más nata. Eso dependerá de gustos pero para colocarlo después en la cuchara es recomendable que quede un poco más espeso porque si no será imposible de manejar.



Paso 4: Hacemos con cuidado los huevos de codorniz en la sartén, en plan huevo frito y coronamos con ellos la cucharita.