Crema exótica de boniato

Actualizada 22/07/2020 a las 06:00

Ojo que hoy no sólo les doy una receta exótica con boniato si no que, además, les doy dos opciones para hacerla: al horno o cociéndolo... ya no tienen excusa para no hacerla, queridos, sencillez total... Sí, denle una oportunidad al boniato. Confíen en mí.



INGREDIENTES:

700 g de boniato

1 litro de caldo de jamón

1 diente de ajo

jamón serrano

pimienta

sal (si necesitara)

aceite de oliva virgen extra



ELABORACIÓN:



Con boniato asado: Podemos hacer la crema a partir de boniato asado o cocido. Si preferimos asado porque vamos a usar el horno para otra cosa o vamos a hacer más boniato para otra receta y aprovechamos pues genial. Lo lavamos bien, lo envolvemos en papel de aluminio y al horno una hora a 140 grados. Dependerá del tamaño. Una vez hecho lo pelamos y lo rehogamos con el ajo en una sartén con un chorrito de aceite de oliva del rico. Le añadimos el caldo y dejamos que hierva todo junto un poco. Trituramos y servimos con el jamón serrano pasado por la sartén.



Con boniato cocido: Pelamos el boniato y lo cortamos en cuadraditos, los doramos con el ajo en una sartén con aceite de oliva virgen extra. Cuando esté un poco dorado añadimos el caldo y dejamos que hierva todo junto unos 30 minutos. Nos aseguramos de que el boniato ya está hecho pinchándolo y sintiéndolo tierno. Sin escurrir lo pasamos todo por la batidora hasta que se forme una crema. Probamos y si le falta sal le añadimos. Los caldos hechos suelen ser bastante salados. Servimos en las tazas y decoramos con el jamón serrano pasado por la sartén y pimienta.