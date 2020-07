Recetas de verano: Fondue de quesos y más

Actualizada 16/07/2020 a las 06:00

En la preparación de la fondue, a la mezcla de estos deliciosos quesos (400 g de cada uno, queso Gruyere y queso Vacherin Fribourgeois) se unen otros ingredientes: vino blanco seco (300 ml), 1 diente de ajo, maicena (20 g), Kirsch (100 ml), pimienta negra molida y zumo de limón (1 cucharadita). Conviene disponer de una cazuela especial para fondue por la comodidad que supone poder pasarla del fuego a la mesa, donde se coloca sobre un soporte con un quemador que la mantiene caliente y fundida.



Paso 2: Una vez listos y equipados, comenzamos por trocear nuestro queso en dados o rallarlos. Tomamos la cazuela, cortamos el ajo en dos y frotamos su interior. Introducimos el queso Gruyere, el vino y el zumo de limón en la cazuela y calentamos fuego lento, removiendo constantemente. Cuando comience a fundirse, añadimos el queso Vacherin y la maicena diluida en el Kirsch. Condimentamos con pimienta y removemos hasta obtener una crema homogénea y lisa.



Acompañamiento: Nuestra fondue de queso ya está lista y ahora sólo nos falta el acompañamiento. La tradición reza que, para servirla en condiciones, hace falta disponer trocitos de diferentes panes sobre la mesa: cereales, candeal, integral...



Otras opciones: Existen alternativas de acompañamientos para quienes consideren que pan y queso puede resultar pesado, cansado, poco variado o similar. Las verduras troceadas, ligeramente cocidas al vapor, son una excelente opción. A ellas también podemos sumar trocitos de salchicha ahumada, tomates cherry, champiñones, etc. No hay límites, así que ¡imaginación al poder!



Esta receta también la he sacado de Directo al Paladar.