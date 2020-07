Recetas de verano: Mmm...Cookies de Nutella...

Actualizada 14/07/2020 a las 06:00

Mi vecino el barbudo apareció un día en casa con una caja llena de estas maravillas. Como es un tío cosmopolita e internacional me pasó la receta en inglés así que yo la busqué en Directo al Paladar, en un perfecto castellano para hacerla mil veces.



Ingredientes:

250 g harina de repostería

100 g de azúcar

100 g de mantequilla a temperatura ambiente

5 g de levadura química

2 huevos

150 g de nutella

150 g de chips de chocolate



ELABORACIÓN:

Paso 1: Empezamos precalentando el horno a 180°C. En un bol grande batimos bien la mantequilla y el azúcar. Añadimos los huevos y la vainilla y continuamos batiendo para unirlo todo hasta conseguir una masa.

Paso 2: En otro bol, tamizamos la harina (250 g) y la levadura en polvo. Después, unimos ambas mezclas y removemos con una cuchara. Por último, agregamos los chips de chocolate y removemos de nuevo para mezclarlos en la masa.



Paso 3: La masa resultante debe quedar lo suficientemente fuerte como para poder darle forma con las manos, si no podemos añadir más harina. Vamos cogiendo cucharadas de masa, las aplanamos ligeramente, ponemos media cucharadita de Nutella en el centro y cerramos la masa formando una bola. Horneamos 15 minutos.



Nota a tener en cuenta para no desesperarse: Con esta receta de cookies rellenas de Nutella no os esperéis obtener unas galletas crujientes, son más bien blanditas, así que para que no se pasen lo mejor será que las guardéis en una caja hermética. Están deliciosas acompañadas con un vaso de leche muy fría.