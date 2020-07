Actualizada 05/07/2020 a las 06:00

INGREDIENTES





(Para 4 pinchos)

1 sepia

1 aguacate

4 rebanadas de pan

2 huevos

una buena cantidad de aceite de oliva del rico

3 dientes de ajo negros y sal

PASO A PASO







Paso 1: Cortamos la sepia en tiras y las hacemos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra.



Paso 2: Mientras tanto tostamos las rebanas de pan en la tostadora. Disfrutemos del olor que desprenden...



Paso 3: Pelamos el aguacate , quitamos el hueso y lo cortamos en gajos de un tamaño no muy grueso.



Paso 4: Hacemos la mahonesa de ajo negro (que será más un alioli) a la manera tradicional pero incluyendo estos ajos tan exóticos en el recipiente de la batidora. Y lo montamos bien.



Paso 5: Sólo quedará emplatar. De base el pan, podemos poner un chorrito mínimo de aceite de oliva del rico. Encima la sepia hecha y coronando el alioli.

PROPIEDADES







Sobre el origen del ajo negro se han dicho muchas cosas. Una versión muy extendida es que se descubrió casi por accidente, cuando un investigador japonés, buscando la manera de hacer más digestivo el ajo, dio con el secreto. Exponiendo el ajo a humo de madera, se dio cuenta de que al cabo de un mes no solo pierde casi todo su olor original, sino que aumentan sus propiedades. Su poder antioxidante es mayor que el del ajo blanco y posee la ventaja, además, de que no deja mal aliento, no repite ni provoca molestias digestivas. Su riqueza antioxidante lo convierte en un buen estimulante inmunitario.