Una receta y un truco: Preciosas fresas con chocolate

02/05/2020 a las 06:00

Ingredientes:



Fresas

Chocolate negro (podéis poner también blanco o ambos)



Elaboración:



Paso 1: Lavamos la fresas , las secamos y reservamos con el tallo verde y todo.

Paso 2: Fundimos el chocolate. Podemos hacerlo con golpes cortos de microondas, intervalos de 10 segundos, sacamos, removemos y volvemos a meter otros 10 segundos, así hasta que se funda del todo. Otra opción es derretirlo al fuego al baño María. Quizá sea más lento pero aseguramos que o se nos queme...

Paso 3: En cuanto el chocolate esté derretido hundimos en él con cuidado las fresas , sujetándolas por el tallo y cuando estén empapadas en chocolate las retiramos a una fuente, o un plato. Repetiremos la operación con todas.

Paso 4: Y ahora escuchadme bien. Cualquier persona diría: para que se cuaje el chocolate lo que habrá que hacer será meterlo en el frigo. JAMÁS. El chocolate no se lleva bien con las neveras.. Con que dejéis la bandeja a temperatura ambiente será suficiente. Depende de la temperatura que haga necesitarán más o menos tiempo, pero se acabarán cuajando, confiad en mí. Así que paciencia. Luego sólo quedará disfrutarlas. Y si es con champán, mejor que mejor.



Fresas para tener una piel lozana



Propiedades. Se cree que el mallorquín Ramón Llull fue uno de los primeros en recomendarla en diversas afecciones, en especial en la anemia, y también para devolver lozanía a la piel. La fresa posee una notable riqueza mineral, especialmente de hierro -es la fruta más rica en hierro , junto a la frambuesa y la grosella- y magnesio. En 200 g de fresas hay un 17% de hierro y un 9% de magnesio. También aporta potasio, calcio, fósforo, manganeso, cobre y silicio, por lo que es un alimento muy indicado en curas de remineralización y en el tratamiento de déficits nutricionales. Esta fruta resulta además una excelente fuente de vitaminas C, K y ácido fólico. Concretamente 200 g cubren más del 200% de las necesidades diarias de vitamina C, una tercera parte de la vitamina K, la sexta parte del ácido fólico y cantidades notables de vitaminas del grupo B. ¡Con solo 66 calorías! La fresa es una fruta con pocos azúcares y una alta dosis de ácido fólico.