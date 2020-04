27/04/2020 a las 06:00

INGREDIENTES:

el tallo de brócoli

mahonesa light

langostinos cocidos

palitos de txaka

huevos duros

patatas cocidas

lechugas picadas

pimientos asados

ELABORACIÓN:

Paso 1: Como lo que más tarda en hacerse son las patatas empezamos por ellas. Las ponemos sin pelar a hervir en una cazuela de agua con sal.

Paso 2: Mientras se hacen pelamos el tallo del brócoli con la ayuda de una mandolina o un pelapatatas. Y lo ponemos en un cuenco.

Paso 3: Pelamos los langostinos y los cortamos en trozos y los añadimos al bol.

Paso 4: Lo mismo con el huevo duro, la txaka, los pimientos asados, la lechuga... y todo lo que se nos vaya ocurriendo.

Paso 5: Y cuando estén las patatas las pelamos y las añadimos cortadas en trocitos al bol. Bol al que podemos echar todo lo que queramos, claro.

Paso 6: El último paso será añadir la mahonesa, que puede ser casera o comprarla ya hecha. Y que en cualquiera de los dos casos le aporta el punto jugoso. Punto que también le aportaría una vinagreta, ¿eh? Si nos estamos cuidando la vinagreta puede ser una buena opción.

El brócoli, esa farmacia ambulante

PROPIEDADES. Aunque es Estados Unidos el mayor productor de brócoli del mundo nosotros, los navarros, no nos quedamos muy atrás. Sólo en Ribaforada se destinan 600 hectáreas a la producción de brócoli. Si hacemos la típica, mítica y manida pero representativa comparación podemos decir que sólo en Ribaforada el tamaño de unos 800 campos de fútbol se destina a plantar brócoli. ¿Hartos de este ejemplo futbolístico? Pues, ¿cómo os quedáis si os digo que son 30.000 canchas de tenis? Ahhhh impresionante, ¿eh? Y no es de extrañar cuando investigas un poco las propiedades de esta verdura. El brócoli es la hortaliza de mayor valor nutricional por unidad de peso comestible. Es antoxidante, depurativo, previene el cáncer, fortalece las defensas... Sólo 200 gramos de brócoli aportan al cuerpo tres veces más las necesidades diarias de vitamina C. Y además es perfecto para dietas: medio kilo de brócoli tiene las mismas calorías que 28 gramos de mantequilla (que es una cucharadita).