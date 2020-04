Una receta y un truco: Pechugas rellenas a la italiana

25/04/2020 a las 06:00

Los primeros días se acabó el pollo en todos los supermercados. Es una carne muy sencilla, más ahora que tenemos niños en casa. Sencilla pero da un poco de pereza, las cosas como son. Sobre todo las pechugas. Por eso aquí os doy una idea genial para mejorarlas. Ingredientes diferentes y, por qué no decirlo, sofisticados y, sobre todo, deliciosos.



Ingredientes:

750 g de pechugas de pollo

150 g de tomates secos

250g de queso brie

2 yogures naturales

1 hojitas de albahaca

25 dl de aceite de oliva virgen extra para hidratar los tomates sal y pimienta



Elaboración:

Paso 1: Abrimos las pechugas y las dejamos lo más finitas que podamos. Las salpimentamos.

Paso 2: Ponemos en el centro el tomate seco, el queso brie y la albahaca cortada finita.

Paso 3: Cerramos con la ayuda de unos palillos.

Paso 4: Freímos en una sartén.

Paso 5 : Hacemos la salsa mezclando yogur natural y albahaca cortada en trocitos. Y dejamos reposar la mezcla.

Paso 6: Ser vimos las pechugas rellenas (a las que habremos quitado los palillos sobre todo si tenemos niños) acompañadas de la salsa.

Hacer los tomates secos en casa

Podemos comprarlos hecho pero... ay la satisfacción de hacerlos caseros... A la hora de elegir los tomates que secaremos, es recomendable escoger unos pequeños que no contengan excesiva cantidad de agua -nos valdrían hasta los ‘cherry’. Los lavamos, los secamos y los cortamos en cuartos o en mitades, aunque también podríamos secarlos enteros. El siguiente paso es echarles sal y pimienta y ponerlos con las semillas hacia arriba encima de una rejilla, que pondremos al sol durante una semana, metiéndolos durante las noches para que no absorban humedad. Podemos taparlos con una red para que no se ensucien. Si decidimos secarlos en el horno -método menos recomendable porque los tomates se conservan menos tiempo- hay que ponerlos en una bandeja salpimentados y meterlos en el horno pre-calentado a 80 ºC dejando que se sequen entre 6 y 8 horas y dándoles la vuelta de vez en cuando durante este tiempo.