Una receta y un truco: Brick de puerros y gambones

24/04/2020 a las 06:00

Ingredientes:

4 hojas de pasta brick

1 tarrina de queso Philadelphia (queso tipo crema)

200 g de gambas peladas

2 puerros

un chorrito de aceite de oliva virgen extra



Elaboración:

Paso 1: Ponemos en una sartén a fuego lento a pochar, con un poco de aceite de oliva virgen extra. Los puerros los habremos cortado (sólo la parte blanca) en trocitos muy pequeños, mejor picados. Cuanto más, mejor.



Paso 2: Cuando veamos que están más o menos hechos añadimos las gambas que también habremos cortado en trocitos y que se hagan los dos ingredientes juntos.



Paso 3: Añadimos después el queso cremoso, la tarrina entera y removemos. No tenemos que dejar de hacerlo para que no se pegue a la sartén. Bajamos un poco el fuego y que lo mantendremos unos cinco minutos más. Sin dejar de remover. El queso es optativo, podemos hacer el relleno tipo bechamel, con harina y leche.



Paso 4: Quitamos la mezcla del fuego, la pasamos a otro recipiente y dejamos que se enfríe. Cuanto más frío mejor para que no se deshaga la pasta cuando la rellenemos.



Paso 5: Cortamos cada lámina de brick en cuatro tiras, colocamos en un extremo el relleno y lo vamos enrollando en triángulo. Como cuando doblamos una bolsa de plástico.



Paso 6: Horneamos en el horno que habremos precalentado durante unos 15 minutos a 180 grados. Depende un poco del horno. Cuando la pasta esté dorada estarán listos.



La farsa, mejor fría

Para que no se rompa la masa. Es importante cuando trabajemos con pasta brick, o incluso filo y hasta hojaldre que la farsa que le metamos dentro, es decir, el relleno, esté frío. Cuanto más frío mejor, más fácil para manejar pero, sobre todo, mas sencillo para no estropear la masa, que se puede deshacer fácilmente al contacto con una masa caliente. También hay que tener cuidado con los rellenos que sueltan mucha agua como verduritas o algunos pescados. Para este tipo de preparaciones mejor hacer en la sartén una bechamel y así le quitamos humedad y nos aseguramos el éxito.