Una receta y un truco: Risotto de naranja y gambones

23/04/2020 a las 06:00

Ingredientes:



Arroz tipo bomba

1 cebolleta

Caldo de pescado (el que admita)

Gambones

Zumo de 2 naranjas

Queso mozzarella



Elaboración:



Paso 1: Picar la cebolla muy fina. Calentar un poco de aceite en una cazuela y pochar la cebolla.

Paso 2: Cuando esté bien pochada y blandita, echar el arroz (la cantidad variará según el número de comensales).

Paso 3: Preparar un buen caldo de pescado y mantenerlo caliente.

Paso 4: Con el arroz en la cazuela, remover un poco. Ir cocinándolo a fuego medio, removiendo, añadiendo cazos de caldo caliente según se vaya consumiendo el líquido.

Paso 5: Continuar la cocción del arroz, según las indicaciones. Remover continuamente con una cuchara de palo y evitar que el arroz se quede seco, por lo que hay que estar pendiente de añadir caldo.

Paso 6: Vigilar el fuego de forma constante y el tiempo estimado para hacerse es de media hora aproximadamente.

Paso 7: Cuando esté casi hecho, añadir el zumo de naranja, así como el queso. Remover para que se mezcle bien y tome consistencia.

Paso 8: Freír los gambones en aceite con sal. Retirar del fuego cuando estén dorados y pelarlos.



Presentación: Utilizar cuencos de cristal individuales. Echar el risotto y adornar con 2 gambones fritos encima.



Conseguir cremosidad



Remover sin parar. Para que salga bien el risotto debéis de utilizar una de las variedades provenientes del Piamonte: arborio o carnaroli. Son granos que tienen alto contenido en almidón para aportar textura y evitar que se rompan cuando lo removamos. Los dos son de tamaño medio, redondos y blanquinosos. En cuanto al caldo, no hace falta que esté hirviendo pero es fundamental que esté caliente o a temperatura ambiente para que no bloquee la cocción del arroz. Y lo más importante para que nos quede cremoso es no dejar de dar vueltas para que suelte bien el almidón.