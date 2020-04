Receta: Bacalao con verduritas

09/04/2020 a las 06:00

Ésta es una de las recetas que nuestra chef de los cursos de la calle Zapatería, Carol Ágreda ha colgado estos días en su Instagram: Carol Ágreda Cátering. El local de Estella donde ella organiza sus cursos de cocina está cerrado pero el servicio de cátering sigue funcionando para aquellos vecinos a los que les de pereza cocinar, o quieran comer de forma especial algún día o incluso para aquellos que quieran dar una sorpresa a alguien llevándole un desayuno, una tarta, una cena especial a través de un mensajero gourmet. Atiende los pedidos en el teléfono: 676 957 636.



Ingredientes:

4 zanahorias

2 puerros

1 pimiento verde

1 cebolla

1 filete de bacalao sin piel

3 dientes de ajos

aceite de oliva virgen extra



Elaboración:

Paso 1: Picamos las zanahorias, los puerros, el pimiento y la cebolla. Lo máximo que podamos.



Paso 2: Pochamos las verduras picadas en una sartén con un poco aceite. A fuego lento. Sin prisa.



Paso 3: Cuando estén listas ponemos el bacalao cortado encima de las verduras y tapados. Dejamos unos minutos a que se haga al vapor.



Paso 4: Freímos los ajos fileteado en una sartén aparte y los echamos por encima del bacalao. ¡Y listo el manjar!



MEJOR, BACALAO DESALADO

Cuando hablamos de bacalao es básico tener claro que podemos comprarlo fresco , curado en sal o desalado. Si optamos por el primer tipo, adquirimos un bacalao que no ha sido salado en origen. Es un pescado bastante soso de sabor, que podemos tomar frito, como los típicos fish&chips, pero no tienen la gracia de un bacalao salado y posteriormente desalado. No es un error salar ese bacalao nosotros mismos, pero sí que es una complicación añadida. Si se hace en casa, el bacalao ya ha pasado unos días desde que fue pescado, mientras que en origen, el salado es inmediato y ganamos frescor.